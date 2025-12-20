歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。年内のリハビリが終了したことを報告しました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】年内のリハビリ終了を報告「来年も頑張ろう」「ゴールはないけど。またそれがいい 果てしなく続く道の方が、それが生きがいになる」



来年2月で舌のがんの手術から丸7年となる堀ちえみさんは、リハビリについて、「術後何年経っても、言語聴覚士の先生の、ご指導をいただき、より伝わりやすく直していくところは無限にあり永遠に続きます。」と投稿。





リハビリを続けることの大切さについて「ボイストレーニングと一緒で、日々の訓練と定期的なご指導があり、現状の維持とさらなる向上へ。」「怠ると漏れなく、ツケが回ってきますから、油断できませんね。」と綴りました。





それでも堀さんは「自分がサボったら、それが顕著に出るし、努力すれば維持できる。さらにやったなら夢が実現できたりも。最高じゃない」と綴り、リハビリに前向きに取り組んでいるようです。





そして、「来年も頑張ろう。」「ゴールはないけど。またそれがいい 果てしなく続く道の方が、それが生きがいになる」と、リハビリへの意欲を記しました。





最後は、昼食に食べたフレンチトーストにサンドイッチ、ヨーグルトなどが並んだ画像を添えて、「またまたよく食べる 普通に会話をすることは、今の私にとって、もの凄いエネルギー消費となるからって」「言い訳」と、照れくさそうに締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】