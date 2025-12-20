ÆüËÜºÇÂçµé3¥È¥ó¤Î¡ÖÂç¤·¤áÆì¡×¿·Ä´¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡ÄÅ»Ô¤ÎµÜÃÏÖÖ¿À¼Ò
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÂç¤·¤áÆì¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô¤ÎµÜÃÏÖÖ¿À¼Ò¤Ç20Æü¡¢¤·¤áÆì¤ò¿·Ä´¤¹¤ë¡Ö¤ª¤ª¤·¤áº×¡×¤¬¤¢¤ê¡¢»²ÇÒµÒ¤é¤¬Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÒÅÂ¤Ë³Ý¤«¤ëÂç¤·¤áÆì¤ÏÄ¹¤µ11¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¾·Â2¡¦6¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ3¥È¥ó¡£¿ÀÅÄ¤Ç°é¤Æ¤¿¤ï¤é¤ò»È¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë»á»Ò¤é¤¬2ËÜ¤ÎÂçÆì¤òÀ©ºî¡£»Å¾å¤²ºî¶È¤Ç¤ÏÌó120¿Í¤¬¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¤¡¢ÂçÆì¤ò¤è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ï¸ÇÄêÍÑ¤Î¤¯¤¤¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï±«¤äÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Îºî¶È¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃÈ¤«¤¯¡¢¤Ï¤«¤É¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÊÂç·¦Àµ°ì¡Ë
