巨人の戸郷翔征投手（25）が20日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。長い行列に並んででも毎年成し遂げることを明かした。

この日のテーマはクリスマス、大みそか、正月と大きなイベントが続く「年末年始の楽しみ」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた宮崎県都城市出身の戸郷は「いやぁ〜！それは神社じゃないですか？やっぱり」とまずはコメント。

「宮崎の、日向市の、大御神社っていう神社に毎年祈願に行ってるんですけども。そこで昇り龍っていって、岩の隙間から龍が昇っているように見えるスポットがあるんですよ」と大御神社の社殿から遊歩道を進んだ先の岩窟内に鎮座する鵜戸神社から見える景色を毎年見に行っていると明かした。

「角度がちょっとでもずれると、幅が大きくなって全然岩に見えますし。これがきれいに龍みたいに見えるのが、そこは凄い有名なんですよ。で、その龍の姿を（写真に）収められると1年間、凄い（縁起が）いいっていう」

しかし、それだけのパワースポットとなると、当然ながら長〜い行列が。

「すっごい並んでます。行列です」という戸郷。「並ぶんですか？」と聞かれると「もちろんです！」と笑顔を見せ、「ムチャクチャ連写しますよ。うわぁ〜！って100枚ぐらい撮ったなかで選ぶっていう…」と笑顔で明かしていた。