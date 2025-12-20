◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が20日に行われ、ペアのショートプログラム（SP）に、今季グランプリ（GP）ファイナル優勝の「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。貫録の演技を見せた。

3回転トーループやリフト技も華麗に着氷。三浦が手をつく一幕もあったが、何とか耐えて場内のスタンディングオベーションを受けた。ただ、演技終了後に三浦が左肩を押さえて涙する一幕があった。

キス＆クライでは木原が三浦の左肩に手を当てるなど、心配したが、今季ベストの84.91点をマーク。三浦が「なんで？」と苦笑いする場面もあった。

今月上旬のGPファイナルの地・名古屋は2人が出会った場所。そこでSPから首位、フリーの147.89点は自己ベストという最高の結果で、合計点225.21点も今季世界最高点をたたき出した。三浦は涙を流して感激し、「日本の地のグランプリファイナルで優勝することができて、本当に心からうれしく思っています」と感謝した。

GPファイナル後も国内で調整。疲労回復を最優先としながらフリーでのノーミスの演技を目指してきた。17日は三浦の24歳の誕生日で、木原からはニンテンドースイッチ2を贈られるなど、さらに結束を深めた2人。五輪代表入りは確実視されている。