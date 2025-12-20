岡田紗佳「ボブに戻りました」ロングからのヘアチェンジに反響「レイヤー入ってるの可愛い」「変わらない美」
【モデルプレス＝2025/12/20】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が12月18日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルをチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】プロ雀士の31歳美女「レイヤー入ってるの可愛い」ロングからヘアチェンジ
岡田は「ボブに戻りました せっかく伸びているからレイヤーカットで」とつづり、エクステンションによるロングヘア期間を終了し、トレードマークのボブスタイルに戻ったことを報告。少し伸びた部分にレイヤーを入れ、変化をつけたスタイルを披露した。
この投稿には「やっぱりボブ最高」「なんでも似合う」「清楚な感じが素敵」「レイヤー入ってるの可愛い」「変わらない美」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡田紗佳、レイヤーボブ姿を公開
◆岡田紗佳の投稿に反響
