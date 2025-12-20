デビューから２連勝を飾った来春の有力馬には、ＳＮＳでも素直に喜べない反応が寄せられている。１２月２０日に行われた中山９Ｒ・ひいらぎ賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル）を勝ったのは、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気のクレパスキュラー（牡２歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）。８月の新馬戦で札幌・芝１８００メートルの２歳レコード１分４７秒２を記録した大物候補が、連勝で単勝１・８倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分３２秒９（良）。

最内枠から発走したクレパスキュラーは初戦とは違って、先行集団の馬群の中を追走。道中は鞍上が苦労しながら我慢させていた。内ラチ沿いから最後の直線で外へ進路を取ると、上がり３ハロン３４秒２の末脚で一気に加速。２着のリゾートアイランドには２馬身半差をつけた。レース後にはルメール騎手が難しい表情で「すごくかかる」と疲れた様子。デビューから無傷の２連勝を飾ったとはいえ、今後に課題を残すレース内容となった。

この勝利にＳＮＳでは「大物感あっていいねえ」「レース後コメントがやばい」「これはこの先も苦労しそうだ」「相変わらず操縦性は悪そう」「凄まじい気性だった」「強すぎやんけ！」「超やんちゃだけど」「これは気長に改善されるのを待つしかなさそう」「時計１分３２秒台とは恐れ入った」「気性激しく口取りが中々始まらなかった」などの反応が寄せられている。