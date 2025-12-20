◆プロボクシング 全日本新人王決勝▽フライ級（５０・８キロ以下）５回戦 〇鈴木丈太朗 （判定） 橋本陸●（２０日、東京・後楽園ホール）

フライ級は東日本新人王の鈴木丈太朗（２４）＝帝拳＝が、西日本代表・橋本陸（２５）＝グリーンツダ＝に判定勝ち。全日本新人王を獲得した。

戦績は鈴木が５勝（２ＫＯ）１敗、橋本が７勝（１ＫＯ）１敗１分け。

初回、橋本の右フックがヒット。「効かされて焦ってしまった」が、その後は冷静にジャブを中心にボクシングを立て直して反撃。ポイントを重ねた。５回に偶然のバッティングで左目上をカットしたものの、ひるまず前に出た。ともに決定打は奪えず判定へ。ジャッジ１人が４８―４７と橋本を指示したものの、残り２人がともに４８―４７で鈴木に軍配を上げた。

リング上の勝利者インタビューでは笑顔は見せず「全然、まだまだ。とりあえず勝って次につながった」と勝利の言葉を絞り出した。「初回、相手のフックをもらって踏ん張りきれなくて…。得意なパンチがないので、ジャブに頼り切った。判定になって負けたかなと思った」と振り返ったものの、「去年負けてから１年、全力でやってきたので。勝ってうれしいけど…まだまだ…悔しい」と様々な思いが交錯する心境を吐露した。

昨年は東日本新人王準々決勝で敗退。その後、巻き返しを誓って厳しい練習に耐えた。ボクシングだけではなく、週に１度は元ＷＢＡ世界ミドル級スーパー王者・村田諒太ら多くの世界王者を指導してきた中村正彦ストレングス＆コンディショニングコーチのもとで体力アップに励んだ。

決勝戦に向けては、前ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介、元ＷＢＯ世界同級王者・岩田翔吉（ともに帝拳）、元ＷＢＡ世界フライ級王者・ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）、ＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（米国／帝拳）らに胸を借りてスパーリングで腕を磨いてきた。

「自分一人ではここまで来られなかった。ありがたいです」と鈴木、来年について聞かれると「来年は日本ランキングに入るので、こんな試合をしないよう頑張ります」と改めて決意を示した。