すかいらーく系列の「しゃぶ葉」は、お手軽さと満足度を両立した最強のしゃぶしゃぶ天国。

リーズナブルなお値段で肉だけでなく、野菜もカレーも麺もソフトクリームも食べ放題。タレ、出汁、薬味も種類が豊富でカスタムも楽しめるし、行けば必ず満腹になれるし、必ず満足もできる。

ファミレスの桃源郷、それこそがしゃぶ葉なのです。

平日限定の激安ランチセットがある

しゃぶ葉の料金は牛＆豚食べ放題コースが平日ディナーなら税込2,749円。週末ディナーだと税込2,969円。

それが平日ランチになると税込2,089円とグッとお得になるのですが、実は一部店舗限定で平日にさらに激安なランチセットを提供しているのをご存知でしょうか。

豚3皿＋野菜食べ放題のセット

そのセットというのは「豚3皿＋野菜食べ放題」という内容で、価格は税込1,319円！

ちなみに「豚バラ肉食べ放題」のコースは平日ランチだと税込1,539円。つまり、プラス220円で豚バラ肉が食べ放題になります。

「220円くらいなら上乗せしちゃうかー」と誘惑されるのももちろんあり。それはそれで満足できることは約束されています。

だけど先日あえて豚3皿のセットを注文。すると、いつもとはまた違った満足感があってちょっと感動しちゃいました。

肉以外に目が向く →全部うまいじゃん！

「豚3皿＋野菜食べ放題」のセットでは豚肉をバラ肉と肩ロースか選択可能。この日は2人で行ったので、それぞれ3皿ずつ注文しました。

うん、どっちの肉もウマそう！

でも、普段ならこれを無限に注文することができて最高なんだけど、今回はここで打ち止め。肉だけではさすがにお腹は満たされなさそう。

となると、自然と目が向くのは野菜コーナー。普段のしゃぶ葉だと絶対的に食べ放題の肉が主役になり、野菜は脇役になりがち。むしろなるべく食べたくないもんね。少しでも肉で胃袋を満たしたいですから。

だけど、肉の枚数に制限がかかった状態で野菜コーナーを眺めてみると、なんかお腹にたまりそうな野菜もいっぱいあるじゃあないですか。

きのこはたくさん種類があるし、豆腐もある。根菜もいっぱい。

さらに、サラダだってあるし、この日は韓国フェアが開催中でトッポギなんかもあったし、めちゃくちゃ充実してるじゃん！

普段はあまり眼中になかったけど、野菜を中心に攻めるっていう手もあったのか……！

肉も1枚ずつ美味しさに向き合える

しかも肉の枚数に上限があると思うと、自然と1枚ずつ丁寧に噛み締めるように食べるようになるんですよね。肉に真摯に向き合えるのです。

肉を1枚食べ、美味しさを噛み締め、そして野菜もたっぷりといただく。寒い日に温野菜や豆腐の温かさが沁みる。うまい、うまい！

野菜をたくさん入れるとダシの風味が変わっていくのもいい感じ。ちょっとこれ、いつものしゃぶ葉と全然違うスタイルだけど、これはこれでめちゃくちゃいいぞ……！

カレーや麺類、デザートも存分に堪能

そして「肉を食べて元を取ろう」なんていうみみっちい気持ちから解放されると、カレーや麺類といった脇役にもガッツリと向き合えるんですね。

湯通ししたきのこを添えてきのこカレーを作ったり、白だしを使ってカレーうどんを作ったり、柚子塩だしでラーメンを食べたり、いろいろ楽しいし、ウマい！

普段は肉で満腹になっちゃってなかなかたどり着けない、ワッフルとかソフトクリームまで大堪能しちゃいました。

しゃぶ葉の肉の枚数限定セットはある種の縛りプレイみたいなものですね。肉を目一杯食べられなくとも違うアプローチで十分満足できるだけのポテンシャルがあることがよーくわかりました。しゃぶ葉ってすごい。

ちなみに僕の最寄り店舗では「豚3皿＋野菜食べ放題」が税込1,319円でしたが、店舗によっては「豚2皿＋野菜食べ放題」で1,099円のセットを販売していたり、いろいろとバリエーションもあるようです。

お近くのしゃぶ葉の平日ランチメニューをチェックしてみると、みなさんもしゃぶ葉の新境地を開拓できるかもしれませんよ。

(執筆者: ノジーマ)