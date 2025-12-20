タレントの中島史恵が２０日、都内でイメージＤＶＤ「ｆｕｍｉｅ５７♥」の発売イベントを行った。

今年で５７歳を迎えた中島の毎年恒例のイメージＤＶＤ。今作で９年連続の発売となり、「お声がけいただける限りは頑張りたい。数字の目標としては６０（歳）。宮崎美子さんとかグラビアをされている方いらっしゃるので、そこは目標ですが、美と健康は年齢を問わず一生求めて」と更なる美の追究を誓った。

千葉・房総半島で撮影された今作の注目ポイントは、ＤＪをしている姿。「毎週末に仕事で訪れている『ＲＯＯＭＹＳ』というディスコで撮影をしていただいて、お披露目できるように練習しているところ」と笑顔を見せた。美貌（びぼう）を維持する秘けつについては、「学ぶこと、チャレンジすることは若さの秘けつになるのかな。気持ちとしては青春時代っていうか、何かに進んでいくのは忘れないようにしたい」と明かした。

プライベートで始めたヨガも心身に良い影響を及ぼしているようで、「ヨガで『陰』、ディスコで『陽』のバランスをとっているのがいいんじゃないかな」とはにかんだ。１月２１日には、ＤＶＤとは異なるシチュエーションで撮影した写真集が発売予定。「（動画で）動く私と写真の方も両方見ていただけたらうれしい」とアピールした。