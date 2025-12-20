歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。プライベートでのトラブルを明かす場面があった。

俳句を趣味にしているというリスナーから始めるきっかけとなった年配の男性から「俳句をやる人間にカメラはいらないんだ」「俳句を見れば絶対に色褪せない景色が蘇るだ」と言われたというメッセージが寄せられた。

和田は「かっこいいねえ」としつつ「頭で覚えてるっていうのはどうかな」とポツリ。「私こないだ、金庫の…鍵で開けてんですけど、一応暗証番号みたいなのもあるんですよ。それをどこやったか覚えてなくて」と金庫の暗証番号を書いてメモを紛失したことを明かした。

和田は「（鍵屋に）一度来てもらって、最初に設定してある数字があるんですって。それを鍵を差しながらやんなきゃいけないって。“じゃあもう1回設定し直すの？”って。最初はその設定を消して自分だけの（番号を設定して）。もうそれが嫌で、“うーん、じゃあ昼間のよく目が見えるところに”って。ちょっと下向いたり、下屈んだりするとが私、凄い足が痛いんで、今。昨日かな？一昨日かな？“あの紙どこやった？”ってなって」と苦笑した。

「もうこれはキー（鍵）屋さんも呼べないし。どうしよう、みたいな」とボヤキ。「大事なものを入れている缶々とかあるんですよ、人の手紙とか。そこを探してもないし。なんか最近、忘れんのが多いですね。もともとメモ書いたりするから、大体は大丈夫なんですけど」とした。

これに、アシスタントの垣花正アナウンサーは「アッコさん、メモ書いたりする習慣があるから、メモも多いですもん。メモ自体が、ご自宅に」と指摘。和田も「そうなんです。だけどそれだけちょっとね。でもまあ、鍵で開いてるうちはいいかなと思って」ともらした。