◇第62回全国大学ラグビー選手権大会準々決勝 明大46―19関西学院大（2025年12月20日 東京・秩父宮ラグビー場）

準々決勝4試合が行われ、明大（関東対抗戦1位）が関西学院大（関西リーグ3位）を46―19（前半22―14）で下して3季連続の準決勝進出を決めた。

明大は前半5分、WTB白井瑛人（2年）のトライで先制。その後2本のトライを与えて5―14で迎えた前半25分、CTB古賀龍人（1年）がトライを決めた。さらに同29分、FL楠田知己（4年）のトライで逆転。同35分にはCTB平翔太主将（4年）が約40メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて22―14で折り返した。

後半21分、関西学院大のHO田中健太（3年）がラインアウトモールでトライ。明大は22―19で迎えた後半25分、敵陣ゴール前ラウインアウトからHO高比良恭介（2年）が抜け出してトライゾーンへ走り込み、同30分にはHO高比良が敵陣で相手のパスをカットして連続トライを決めた。さらに同34分にWTB白井がトライを決め、同39分には敵陣ゴール前ラウインアウトで押し込んでFL大川虎拓郎（3年）がトライ。点差を広げて46―19で勝利を収め、7季ぶりの日本一へあと2つとした。

準決勝は来年1月2日、東京・国立競技場で明大―京産大、早大―帝京大の2試合が行われる。