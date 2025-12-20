Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、苦手なこと「初めて克服した気がします」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。同日、番組のインスタグラムが更新され、若井が旅にまつわる一問一答に応えた。
【写真】「推しのドアップ最高！」ミセス若井滉斗の一問一答
投稿でショート動画が公開され、飛行機での過ごし方を聞かれた若井は「映画見たり、大好きな音楽を聴いたり、寝たり、美味しいものを食べたり。でも本も読みたい」とコメント。また、旅の必需品を聞かれ「半ズボン、ハーフパンツ。ホテルで過ごすとき、少しでも楽になりたいので」と回答した。
さらにドイツで感動したことを聞かれると、「寒いけど、嫌な寒さじゃないので、すごく気持ちいいです。寒さ苦手なんですけど、初めて克服した気がします」と語った。このほか、旅の見どころなどをコメント。「ドイツ最高！」などと振り返った。
この投稿にファンからは「どアップヤバいで！！！」「自撮り尊」「推しのドアップ最高です笑 落ち着く声してるね〜」など歓喜のコメントが寄せられた。
なお、この日の放送は1時間スペシャルとなる。
