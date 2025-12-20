「もーやだぁ〜」いちゃつく実母と夫の様子に胸騒ぎが… 読者も警告「男と二人きりにするな！」
シングルマザーに育てられたマユは、ツバサと結婚し、無事に出産。産後は母親が度々手伝いに来てくれて助かっていました。ところが母親と夫の距離の近さが気になり始めて…
■母に色気を感じた？
「マユのお母さんってどんな人なの？」とツバサに聞かれたマユは…
玄関に男性用の靴があることにふとマユは気がつきました。まさかと思いましたが…
「せっかくだからこっちも紹介しちゃおうかなって」とマユの母。
マユは子どもの頃のことを思い出しました。
お母さんは男の人がいないと生きていけないんだ…マユは改めて思いました。
一方、「マユちゃんが結婚かあ」と感慨深そうな母親。
帰り道。「マユが実家に帰りたがらなかった理由はお義母さん？」とツバサに聞かれ…
マユは複雑な気分でした。
■母と夫がまさかのペアルック⁉
その後、マユはツバサと予定通り入籍し、数ヶ月後に妊娠。
退院後はマユの母親が手伝いにきてくれることに。
マユが寝ていると子どもの泣き声が聞こえてきたのでリビングへ行ってみると…
夫と母親の距離感に心がざわつくマユでした。
その後も母親はちょくちょく来ましたが、夫の仕事が忙しくすれ違うことが多く、違和感はなくなっていき…
そんな中、マユの職場から仕事復帰を早められないかという相談の連絡が。
子どもの保育園探しや送迎も大変そうだし、とマユが悩んでいると…
えっ？ ペアルックってどういう状況⁉
こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年10月19日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者「母親も旦那も棄てていい案件」
まずはマユの母親、ミチヨに対するコメントです。
・年齢関係なく全男性が恋愛対象なんだろうな…。
・いつまでも「女」の自分が好きな人っていますよね〜。ダメとは言わないけど、時と場合…今は「母親」でいて！って思っちゃいますね。
・え、結婚の挨拶で相手の手なんか握る親どこに居る⁉ 気持ち悪いよ。
・娘に幸せになってねと言いつつ、婚約者の手を握るなんて…気持ち悪っ！
・義母はもう男がいないと生きていけない病気なんだろうね。旦那と二人きりにさせないとか、対策が必要。じゃなきゃ、絶縁しかない。
・母親の「男」同士がかち合うことはなかったのかな？ それにしては取っ換え引っ換えが激し過ぎたような。娘から見れば「男にだらしない」母だろうけど、男の切れ目がないのなら、それなりに魅力があるんだろう（母に引っ掛かる男についても「だらしない」と娘は軽蔑していそうだが）。母にはシングルで暮らす覚悟はなかったんだろう、とは思うけど、まだ小さい娘を抱えてたら、男の持つ金に縋りたくなるのもわからないではない、その頃までは。でももう娘は結婚しようとしてたし、その夫となろうとするのにも同様に「(私の)男」扱いするのは非難されるべき。他の生き方を知らない、は言い訳にはならないから。
・このお母様は全男性のハートを掴まないといけないと言うノルマでもあるんか？
マユの夫、ツバサにも批判が殺到。
・こうゆう男性って、一定数存在しますよね。彼女や妻のお母さんにキョーミあるキモ男。
・年増の色気が好みなら、初めからそうゆうタイプ選べや！
・見る目のない男ってイヤだわ〜。
・婚約者の母親を色気があるとか、この男も大概だと思うよ。
・意を決して「男の人が絶えなくて…」と打ち明けている時点で、辛さを察してあげないどころか、おかしな発言するところが、もうこの男ダメだよ。
・義母のことをいやらしい目で見る旦那がありえないわ。しかもそれを奥さんに言うとかデリカシーなさすぎ。
・ダンナが妻の母親を名前呼びしていいわけねーだろ！ 妻がダンナの父親を名前呼びしたらおかしいだろうが！
・まともな感覚なら、義母とあんなにベタベタしないよ。家族なんだからこそ適度な距離必要なんだし。
そしてマユにも厳しい意見がちらほら。
・たくさん考えて自分にできることを努力して、すごく良い子…。母親は根本から倫理観がズレてるだけで、子どもに酷なことしてる自覚ゼロなのが逆にヤバイなぁ…。娘の思考力が逆輸入されたらいいのに。
・男に対する見境ない女がムリだ…主人公もそんな人と疎遠で良かったのに。
・最低な母に育てられて最低な夫と結婚したのか。私だったら病む。
・これ、母親も旦那も棄てていい案件でしょ…。産後間もないのが気の毒だけど。
・子どものころから母親をみているからわかると思うけど…。託児所や保育園を探してから、職場復帰すればいいのに。もともと怪しいと思っていたのに、なぜお願いするのかな。
・旦那も母も気持ち悪過ぎる。マユもなぜこんな母親だとわかっていて、子どもを任せるのかも意味がわからない…。
・なぜにペアルック？ 妻も、実母の性格などを熟知してるのに頼りすぎましたね…。これは妻の失態だと思います。
これ以上、夫と母親を二人きりにするのは危険だと思いますが…。
漫画「夫を奪ったのは母でした」
(田辺香)