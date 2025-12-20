歌手の華原朋美（51）が19日、Instagramを更新。ベスト体重に戻したという、最新のアーティスト写真を公開した。

9月9日にデビュー30周年を記念した一夜限りのライブを行った華原。終演後の動画をXで公開すると、「朋ちゃん痩せた！」「ここまで痩せたのは、かなり努力したはず！すごい」「桃の天然水の頃の朋ちゃんじゃん」など、そのスタイルに多くの反響が寄せられていた。

12月19日に更新したInstagramでは以下のコメントを添え、最新のアーティスト写真を公開している。

「新しいアー写撮影しました。9月9日のために頑張ったパーソナルトレーニングも少し休憩して美味しいご飯を食べてベスト体重に戻しました。痩せすぎると声が出ない。今の私をキープできるようにします。なんだか痩せたり太ったりと繰り返しましたが今が1番私らしいと思います。今1番好きな食べ物はカレーです。1回だけでいいからカレーの特盛りマシマシあったら食べたいです」（華原朋美）

