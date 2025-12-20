「更新第１号」「ずっといてくれ」FC東京からの”朗報”にファン反応「背水の陣で挑んでください」
2025年12月20日、FC東京が高宇洋とのJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したと発表した。
在籍２年目の2025シーズンはボランチの主軸として奮闘。副キャプテンの重責を担い、ピッチ上でチームを鼓舞した。しかし、肝心の結果を出せず、本人は以下のようにコメントしている。
「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。自分自身、東京で３シーズン目になりますが、これまでは悔しい想いの方が大きいです。その悔しさを晴らすために、ファン・サポーターのみなさんと喜びを分かち合うために、より覚悟と責任を持って日々戦っていきます。よろしくお願いします」
今回の“朗報”を受け、SNS上ではファン・サポーターが反応している。
「背水の陣で挑んでください」
「東京のダイナモになってくれよ」
「うちの展開力の要」
「更新第１号。来季も頼みます!」
「素直に嬉しい」
「ずっといてくれ」
ファン・サポーターの期待に応えられるか。高のプレーに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
