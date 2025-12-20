決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … サンバイオ、アストロＨＤ、ヒュマメイド (12月12日～18日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -18.86 12/12 本決算 15.24
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -18.21 12/12 1Q 赤縮
<6656> インスペック 東Ｓ -16.75 12/12 上期 赤転
<4075> ブレインズ 東Ｇ -16.53 12/12 1Q 赤縮
<9237> 笑美面 東Ｇ -11.57 12/12 本決算 78.63
<8894> レボリュー 東Ｓ -11.11 12/15 本決算 黒転
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -10.67 12/15 本決算 －
<184A> 学びエイド 東Ｇ -9.90 12/15 上期 赤縮
<3195> ジェネパ 東Ｇ -9.84 12/15 本決算 34.83
<5248> テクノロジー 東Ｇ -9.80 12/15 3Q -13.90
<2345> クシム 東Ｓ -9.57 12/15 本決算 －
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -9.04 12/12 上期 332.65
<278A> テラドローン 東Ｇ -8.76 12/15 3Q 赤拡
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -8.34 12/12 上期 10.90
<7983> ミロク 東Ｓ -7.97 12/15 本決算 -71.56
<4380> Ｍマート 東Ｇ -7.90 12/15 3Q 28.18
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -7.77 12/15 上期 -47.05
<3930> はてな 東Ｇ -7.58 12/12 1Q -91.30
<3444> 菊池製作 東Ｓ -7.47 12/12 上期 赤縮
<2978> ツクルバ 東Ｇ -7.31 12/12 1Q 黒転
<7827> オービス 東Ｓ -7.13 12/12 本決算 -18.51
<6778> アルチザ 東Ｓ -7.12 12/12 1Q 赤縮
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ -7.08 12/15 1Q -23.37
<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ -6.82 12/12 本決算 2.41
<2373> ケア２１ 東Ｓ -6.52 12/12 本決算 -35.54
<3804> システムディ 東Ｓ -6.34 12/15 本決算 8.80
<3653> モルフォ 東Ｇ -6.31 12/12 本決算 111.27
<8077> トルク 東Ｓ -5.24 12/12 本決算 -25.72
<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -5.17 12/15 上期 黒転
<4592> サンバイオ 東Ｇ -5.16 12/15 3Q 赤拡
<6049> イトクロ 東Ｇ -5.07 12/12 本決算 32.60
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -4.94 12/12 本決算 黒転
<6037> 楽待 東Ｓ -4.92 12/12 1Q 68.29
<7810> クロスフォー 東Ｓ -4.70 12/15 1Q 500.00
<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -4.63 12/15 本決算 40.80
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ -4.50 12/12 上期 赤縮
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -4.42 12/12 3Q -26.09
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -3.75 12/12 3Q 96.45
<3418> バルニバービ 東Ｇ -3.61 12/12 1Q 18.85
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ -3.56 12/15 本決算 －
<7901> マツモト 東Ｓ -3.47 12/12 上期 赤縮
<9242> メディア総研 東Ｇ -3.43 12/12 1Q 赤拡
<456A> ヒュマメイド 東Ｇ -3.43 12/12 3Q －
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ -3.21 12/12 1Q 27.59
<7878> 光・彩 東Ｓ -3.03 12/12 3Q -17.02
<2991> ランドネット 東Ｓ -3.00 12/12 1Q 3.45
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -2.65 12/15 本決算 黒転
<4174> アピリッツ 東Ｓ -2.36 12/12 3Q 赤転
<6898> トミタ電機 東Ｓ -2.30 12/12 3Q 赤縮
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -2.25 12/12 3Q 561.43
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース