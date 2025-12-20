―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ 　 -18.86 　 12/12　本決算　　　 15.24
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ 　 -18.21 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<6656> インスペック 　東Ｓ 　 -16.75 　 12/12　　上期　　　　赤転
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ 　 -16.53 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ 　 -11.57 　 12/12　本決算　　　 78.63

<8894> レボリュー 　　東Ｓ 　 -11.11 　 12/15　本決算　　　　黒転
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ 　 -10.67 　 12/15　本決算　　　　　－
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -9.90 　 12/15　　上期　　　　赤縮
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 -9.84 　 12/15　本決算　　　 34.83
<5248> テクノロジー 　東Ｇ　　 -9.80 　 12/15　　　3Q　　　-13.90

<2345> クシム 　　　　東Ｓ　　 -9.57 　 12/15　本決算　　　　　－
<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 -9.04 　 12/12　　上期　　　332.65
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 -8.76 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ　　 -8.34 　 12/12　　上期　　　 10.90
<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 -7.97 　 12/15　本決算　　　-71.56

<4380> Ｍマート 　　　東Ｇ　　 -7.90 　 12/15　　　3Q　　　 28.18
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ　　 -7.77 　 12/15　　上期　　　-47.05
<3930> はてな 　　　　東Ｇ　　 -7.58 　 12/12　　　1Q　　　-91.30
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -7.47 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 -7.31 　 12/12　　　1Q　　　　黒転

<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 -7.13 　 12/12　本決算　　　-18.51
<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -7.12 　 12/12　　　1Q　　　　赤縮
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 -7.08 　 12/15　　　1Q　　　-23.37
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 -6.82 　 12/12　本決算　　　　2.41
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 -6.52 　 12/12　本決算　　　-35.54

<3804> システムディ 　東Ｓ　　 -6.34 　 12/15　本決算　　　　8.80
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ　　 -6.31 　 12/12　本決算　　　111.27
<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -5.24 　 12/12　本決算　　　-25.72
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -5.17 　 12/15　　上期　　　　黒転
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -5.16 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡

<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 -5.07 　 12/12　本決算　　　 32.60
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -4.94 　 12/12　本決算　　　　黒転
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 -4.92 　 12/12　　　1Q　　　 68.29
<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 -4.70 　 12/15　　　1Q　　　500.00
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ　　 -4.63 　 12/15　本決算　　　 40.80

<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 -4.50 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ　　 -4.42 　 12/12　　　3Q　　　-26.09
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -3.75 　 12/12　　　3Q　　　 96.45
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 -3.61 　 12/12　　　1Q　　　 18.85
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ　　 -3.56 　 12/15　本決算　　　　　－

<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 -3.47 　 12/12　　上期　　　　赤縮
<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 -3.43 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ　　 -3.43 　 12/12　　　3Q　　　　　－
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 -3.21 　 12/12　　　1Q　　　 27.59
<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ　　 -3.03 　 12/12　　　3Q　　　-17.02

<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 -3.00 　 12/12　　　1Q　　　　3.45
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -2.65 　 12/15　本決算　　　　黒転
<4174> アピリッツ 　　東Ｓ　　 -2.36 　 12/12　　　3Q　　　　赤転
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 -2.30 　 12/12　　　3Q　　　　赤縮
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 -2.25 　 12/12　　　3Q　　　561.43

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース