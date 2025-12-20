決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ファンディノ、ノースサンド、山岡家 (12月12日～18日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.2 Ｆインタ <7050>
26年4月期の連結経常利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<462A> ファンディノ 東Ｇ +46.27 12/12 本決算 436.02
<7050> Ｆインタ 東Ｇ +20.79 12/15 上期 177.70
<3565> アセンテック 東Ｓ +20.68 12/15 3Q 177.24
<5131> リンカーズ 東Ｇ +19.50 12/12 1Q 赤拡
<5136> トリプラ 東Ｇ +13.97 12/15 本決算 39.45
<442A> クラシコ 東Ｇ +11.52 12/15 本決算 55.07
<7131> のむら産業 東Ｓ +10.93 12/12 本決算 7.44
<9556> イントループ 東Ｇ +10.52 12/12 1Q 37.97
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +9.85 12/15 3Q 5.36
<7097> さくらさく 東Ｇ +8.86 12/12 1Q 972.00
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +8.85 12/12 本決算 1.52
<6336> 石井表記 東Ｓ +8.70 12/12 3Q 33.82
<7279> ハイレックス 東Ｓ +8.03 12/12 本決算 -10.62
<5971> 共和工業 東Ｓ +6.17 12/12 上期 35.24
<3399> 山岡家 東Ｓ +5.99 12/12 3Q 22.57
<4175> コリー 東Ｇ +5.96 12/12 3Q 赤縮
<3441> 山王 東Ｓ +5.32 12/12 1Q 36.31
<441A> ＮＥ 東Ｇ +4.87 12/15 上期 －
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +4.81 12/15 本決算 49.76
<3320> クロスプラス 東Ｓ +4.76 12/12 3Q 21.50
<2997> ストレジ王 東Ｇ +4.29 12/15 3Q 赤拡
<7110> クラシコム 東Ｇ +4.09 12/15 1Q 155.38
<3169> ミサワ 東Ｓ +2.94 12/15 3Q 赤転
<4431> スマレジ 東Ｇ +2.64 12/12 上期 12.75
<9240> デリバリコン 東Ｇ +2.27 12/12 1Q 黒転
<1383> ベルグアース 東Ｓ +1.99 12/15 本決算 黒転
<7126> グローバルＳ 東Ｓ +1.83 12/12 1Q 赤拡
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ +1.75 12/12 3Q -15.82
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +1.49 12/15 上期 赤拡
<446A> ノースサンド 東Ｇ +0.97 12/12 3Q －
<5079> ノバック 東Ｓ +0.94 12/12 上期 364.89
<3248> アールエイジ 東Ｓ +0.86 12/15 本決算 -13.37
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +0.38 12/12 1Q 5.77
<3361> トーエル 東Ｓ +0.36 12/12 上期 -23.17
<7073> ジェイック 東Ｇ +0.33 12/15 3Q 41.29
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ +0.24 12/12 1Q -47.83
<7850> 総合商研 東Ｓ +0.23 12/12 1Q 40.57
<211A> カドスＣ 東Ｓ +0.23 12/12 1Q -74.85
<4014> カラダノート 東Ｇ +0.21 12/15 1Q 黒転
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +0.21 12/12 3Q -38.46
<1444> ニッソウ 東Ｇ +0.10 12/15 1Q 赤転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース