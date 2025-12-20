―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.2　Ｆインタ <7050>
　26年4月期の連結経常利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<462A> ファンディノ 　東Ｇ 　 +46.27 　 12/12　本決算　　　436.02
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ 　 +20.79 　 12/15　　上期　　　177.70
<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 +20.68 　 12/15　　　3Q　　　177.24
<5131> リンカーズ 　　東Ｇ 　 +19.50 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ 　 +13.97 　 12/15　本決算　　　 39.45

<442A> クラシコ 　　　東Ｇ 　 +11.52 　 12/15　本決算　　　 55.07
<7131> のむら産業 　　東Ｓ 　 +10.93 　 12/12　本決算　　　　7.44
<9556> イントループ 　東Ｇ 　 +10.52 　 12/12　　　1Q　　　 37.97
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 +9.85 　 12/15　　　3Q　　　　5.36
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 +8.86 　 12/12　　　1Q　　　972.00

<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +8.85 　 12/12　本決算　　　　1.52
<6336> 石井表記 　　　東Ｓ　　 +8.70 　 12/12　　　3Q　　　 33.82
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 +8.03 　 12/12　本決算　　　-10.62
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 +6.17 　 12/12　　上期　　　 35.24
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 +5.99 　 12/12　　　3Q　　　 22.57

<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 +5.96 　 12/12　　　3Q　　　　赤縮
<3441> 山王 　　　　　東Ｓ　　 +5.32 　 12/12　　　1Q　　　 36.31
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ　　 +4.87 　 12/15　　上期　　　　　－
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +4.81 　 12/15　本決算　　　 49.76
<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 +4.76 　 12/12　　　3Q　　　 21.50

<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 +4.29 　 12/15　　　3Q　　　　赤拡
<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 +4.09 　 12/15　　　1Q　　　155.38
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +2.94 　 12/15　　　3Q　　　　赤転
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 +2.64 　 12/12　　上期　　　 12.75
<9240> デリバリコン 　東Ｇ　　 +2.27 　 12/12　　　1Q　　　　黒転

<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 +1.99 　 12/15　本決算　　　　黒転
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 +1.83 　 12/12　　　1Q　　　　赤拡
<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 +1.75 　 12/12　　　3Q　　　-15.82
<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 +1.49 　 12/15　　上期　　　　赤拡
<446A> ノースサンド 　東Ｇ　　 +0.97 　 12/12　　　3Q　　　　　－

<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 +0.94 　 12/12　　上期　　　364.89
<3248> アールエイジ 　東Ｓ　　 +0.86 　 12/15　本決算　　　-13.37
<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +0.38 　 12/12　　　1Q　　　　5.77
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 +0.36 　 12/12　　上期　　　-23.17
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 +0.33 　 12/15　　　3Q　　　 41.29

<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 +0.24 　 12/12　　　1Q　　　-47.83
<7850> 総合商研 　　　東Ｓ　　 +0.23 　 12/12　　　1Q　　　 40.57
<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 +0.23 　 12/12　　　1Q　　　-74.85
<4014> カラダノート 　東Ｇ　　 +0.21 　 12/15　　　1Q　　　　黒転
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +0.21 　 12/12　　　3Q　　　-38.46

<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 +0.10 　 12/15　　　1Q　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

