―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ｇｕｍｉ <3903>
　26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結営業損益は1.6億円の赤字(前年同期は1.7億円の黒字)に転落した。

▲No.5　ヤーマン <6630>
　25年12月期の連結経常損益を従来予想の4億円の黒字→8億円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 -5.74 　 12/12　　上期　　　 51.72
<4996> クミアイ化 　　東Ｐ　　 -2.27 　 12/12　本決算　　　-18.43
<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 　東Ｐ　　 -1.76 　 12/15　　　3Q　　　 44.46
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 -1.37 　 12/15　　　3Q　　　-17.18
<6630> ヤーマン 　　　東Ｐ　　 -1.00 　 12/12　　上期　　　　赤転

<4813> ＡＣＣＥＳＳ 　東Ｐ　　 -0.19 　 12/12　　　3Q　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース