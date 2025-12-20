

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7034> プロレド 東Ｐ +17.54 12/15 本決算 －

<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +15.70 12/12 本決算 36.32

<9743> 丹青社 東Ｐ +11.93 12/12 3Q 111.30

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +11.72 12/15 本決算 164.62

<4666> パーク２４ 東Ｐ +10.56 12/15 本決算 12.71



<3539> ＪＭＨＤ 東Ｐ +8.93 12/12 1Q 19.11

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +6.95 12/15 本決算 26.26

<3843> フリービット 東Ｐ +6.66 12/12 上期 7.54

<4446> リンクユーＧ 東Ｐ +6.58 12/12 1Q 赤転

<3038> 神戸物産 東Ｐ +5.53 12/12 本決算 -9.11



<9603> ＨＩＳ 東Ｐ +5.37 12/12 本決算 23.01

<1766> 東建コーポ 東Ｐ +5.35 12/12 上期 5.54

<3665> エニグモ 東Ｐ +4.85 12/15 3Q 赤転

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +4.36 12/12 本決算 18.84

<8079> 正栄食 東Ｐ +1.12 12/12 本決算 3.17



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

