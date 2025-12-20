―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7034> プロレド 　　　東Ｐ 　 +17.54 　 12/15　本決算　　　　　－
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 +15.70 　 12/12　本決算　　　 36.32
<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ 　 +11.93 　 12/12　　　3Q　　　111.30
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ 　 +11.72 　 12/15　本決算　　　164.62
<4666> パーク２４ 　　東Ｐ 　 +10.56 　 12/15　本決算　　　 12.71

<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 +8.93 　 12/12　　　1Q　　　 19.11
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ　　 +6.95 　 12/15　本決算　　　 26.26
<3843> フリービット 　東Ｐ　　 +6.66 　 12/12　　上期　　　　7.54
<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ　　 +6.58 　 12/12　　　1Q　　　　赤転
<3038> 神戸物産 　　　東Ｐ　　 +5.53 　 12/12　本決算　　　 -9.11

<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 +5.37 　 12/12　本決算　　　 23.01
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +5.35 　 12/12　　上期　　　　5.54
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ　　 +4.85 　 12/15　　　3Q　　　　赤転
<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 +4.36 　 12/12　本決算　　　 18.84
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +1.12 　 12/12　本決算　　　　3.17

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース