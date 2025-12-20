　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
25/12/19　 26/02/09　<6734> ニューテック　　　　　　　　　　　 2,650円　上場廃止予定
25/12/22　 26/02/09　<6901> 澤藤電機　　　　　　　　　　　　　 1,303円　上場廃止予定
25/12/18　 26/02/05　<3593> ホギメディカル　　　　　　　　　　 6,700円　上場廃止予定
25/12/12　 26/02/04　<4384> ラクスル　　　　　　　　　　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/12/16　 26/02/03　<3902> メディカル・データ・ビジョン　　　 1,693円　上場廃止予定
25/12/10　 26/01/28　<4347> ブロードメディア　　　　　　　　　 2,200円　　　 -
25/12/02　 26/01/20　<7092> Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　　　　　 2,315円　上場廃止予定
25/12/01　 26/01/19　<7739> キヤノン電子　　　　　　　　　　　 3,650円　上場廃止予定
25/12/15　 26/01/19　<1766> 東建コーポレーション　　　　　　　12,627円　　　 -
25/12/04　 26/01/13　<3802> エコミック　　　　　　　　　　　　　 430円　　　 -
25/11/07　 26/01/07　<9287> ジャパン・インフラファンド　　　　65,000円　上場廃止予定
25/11/17　 26/01/06　<3961> シルバーエッグ・テクノロジー　　　　 770円　上場廃止予定
25/12/03　 26/01/06　<3391> ツルハホールディングス　　　　　　 2,900円　　　 -
25/09/26　 26/01/05　<4917> マンダム　　　　　　　　　　　　　 2,520円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7635> 杉田エース　　　　　　　　　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7718> スター精密　　　　　　　　　　　　 2,210円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<1841> サンユー建設　　　　　　　　　　　 1,600円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<5596> アウトルックコンサルティング　　　 1,800円　上場廃止予定
25/11/13　 25/12/25　<7455> パリミキホールディングス　　　　　　 581円　上場廃止予定
25/11/11　 25/12/23　<7088> フォーラムエンジニアリング　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/11/26　 25/12/23　<5250> プライム・ストラテジー　　　　　　 1,600円　　　 -
25/07/28　 25/12/22　<7250> 太平洋工業　　　　　　　　　　　　 2,919円　上場廃止予定
25/11/10　 25/12/22　<2374> セントケア・ホールディング　　　　 1,220円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

