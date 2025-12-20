プロ野球・中日は19日、沖縄で行われる2026年度春季キャンプの日程を発表しました。

日程は2026年2月1日から24日までの24日間。一、二軍に分かれて行われ、一軍は沖縄県のAgreスタジアム北谷、二軍はオキハム読谷平和の森球場となっています。

また、11日からは練習試合3試合が予定され、DeNA、ヤクルトと対戦。さらに、キャンプ地でのオープン戦は21日に阪神戦、22日に巨人戦、23日にロッテ戦が予定されています。

▽春季キャンプ概要

【期間】2月1日(日) 〜 2月24日(火)

【休日】2月4日(水)、9日(月)、13日(金)、18日(水)

【練習試合】

2月11日(水) 12:30 横浜DeNA戦(宜野湾)

2月12日(木) 13:00 東京ヤクルト戦(北谷)

2月15日(日) 13:00 横浜DeNA戦(北谷)

【オープン戦】

2月21日(土) 14:00 阪神戦(北谷)

2月22日(日) 13:30 巨人戦(北谷)

2月23日(月) 13:30 千葉ロッテ戦(北谷)

【キャンプ地】Agreスタジアム北谷(一軍)オキハム読谷平和の森球場(二軍 )