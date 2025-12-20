アジアバレーボール連盟（AVC）は20日（土）、2026年の主要大会と開催日程が決定したことを公式サイトで発表した。

今回の発表により、アジア大陸各地の競技スケジュールと開催都市が確定。大陸選手権やアンダーカテゴリー、そしてアジア競技大会が予定されており、4月から10月にかけて東アジア、東南アジア、南アジア、中東各地で大会が行われる。

まず初めに開催されるのはチャンピオンズリーグだ。女子は韓国の高陽にて4月26日（日）から30日（木）にかけて行われ、男子は5月13日（水）から17日（日）の期間にインドネシアのポンティアナックで開催される。

続いて6月6日（土）から14日（日）にフィリピンのカンドンでAVC女子カップが行われ、AVC男子カップはインドのアーメダバードを開催都市とし、開催期間は6月20日（土）から28日（日）と予定されている。

7月にはU18バレーボール選手権が開催され、女子は7月1日（水）から7日（火）までタイのナコンラチャシマーで、男子は7月12日（日）から18日（土）までバーレーンのマナーマで実施されるとのこと。

さらに8月21日（金）から30日（日）には中国の天津でAVCバレーボール女子大陸選手権が開催される。続いて9月4日（金）から13日（日）にかけて開催されるAVCバレーボール男子大陸選手権では、日本の福岡が開催都市に設定されている。

今回発表された開催日程では最後の大会に値する第20回アジア競技大会は、女子が9月16日（水）から22日（火）、男子が9月27日（日）から10月3日（土）の日程で行われ、いずれも日本の愛知県名古屋市で開催されるとのこと。今回は合計で10個の大会についての詳細が発表されたが、複数回大会を開催する国は日本のみとなっている。

なお、各大会の競技形式や参加チーム、公式スケジュールに関する情報については、決まり次第AVCから改めて案内が行われるとのことで、続報が待たれる。

今回発表された2026年の主要大会と開催日程一覧は以下の通り。

■2026年 主要大会 開催日程一覧（大会名／開催日程／開催国（開催都市））



・AVC女子チャンピオンズリーグ／4月26日（日）から30日（木）／韓国（高陽）

・AVC男子チャンピオンズリーグ／5月13日（水）から17日（日）／インドネシア（ポンティアナック）

・AVC女子カップ／6月6日（土）から14日（日）／フィリピン（カンドン）

・AVC男子カップ／6月20日（土）から28日（日）／インド（アーメダバード）

・U18女子バレーボール選手権／7月1日（水）から7日（火）／タイ（ナコンラチャシマー）

・U18男子バレーボール選手権／7月12日（日）から18日（土）／バーレーン（マナーマ）

・AVCバレーボール女子大陸選手権／8月21日（金）から30日（日）／中国（天津）

・AVCバレーボール男子大陸選手権／9月4日（金）から13日（日）／日本（福岡）

・第20回女子アジア競技大会／9月16日（水）から22日（火）／日本（愛知県名古屋市）

・第20回男子アジア競技大会／9月27日（日）から10月3日（土）／日本（愛知県名古屋市）