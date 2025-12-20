［ケアラーの風景］ささえるあなたへ

ジャズシンガーの綾戸智恵さん（６８）は２０年近く、母を介護し、４年前に自宅で最期を見届けた。

一人で介護を抱え込み、心身ともに限界に達して入院した経験がある。「介護で共倒れになったら元も子もない。大事なのは、一人にならないこと」と語る。

７０代だった母が２０年ほど前に脳梗塞（のうこうそく）で倒れてから、私の介護生活は始まりました。一時は自分で歩けるほどに回復しましたが、家の前で宅配業者とぶつかって転倒。それから思うように体が動かせなくなって、食事や排せつなどの介助が必要になり、認知症の症状も出始めました。

その頃の私は、年１００回以上のライブをこなすほど忙しい日々を送っていました。それでも母を高齢者施設に預けようとは思いませんでした。

「なぜ？」。だって、かけがえのないたった一人の母ですから。私なりに１０代の息子の世話と、母の介護をしながら仕事を続けました。

私は何でも必死になるタイプです。２００８年のデビュー１０周年の記念ツアーでは、母を連れて全国を回りました。ステージで歌っている間は、スタッフが楽屋にいる母を見守ってくれて、本当に助かりました。ただ、次第に「このままでは、歌も介護も中途半端になる」との思いが募りました。ツアーを終えた後、母の介護に専念するために活動を一時休止しました。

◇

２４時間、母と一緒にいる毎日。化粧もせず、髪の手入れも面倒になって坊主頭にしました。食事、入浴、摘便など、懸命に介護しましたが、母の認知症は進み、失禁したり、会話もかみ合わなくなったりして。次の朝、呼吸していなかったら……と心配になることもありました。

それでも、母が「智恵ちゃん、大丈夫？」と心配してくれる日もあって。なんだか温かい気持ちになりました。

１年ほどたった頃、歌手活動を再開しました。母が「仕事に行きや」と言ってくれたのがきっかけです。でも、やはり「歌も介護も」はきつかった。ある時、明け方まで眠らない母に付き添った後、少し眠ろうと睡眠導入剤を飲んだら、そのまま倒れてしまって。スタッフが見つけてくれて病院に運ばれました。海外留学中の息子には、「お母さんの終着駅とおばあちゃんの終着駅は違う。一緒にいくのはだめだ」と叱られました。目が覚めました。

「母のために人に助けてもらおう」。初めてそう思い、ケアマネジャーらを頼って介護サービスの利用を増やし、晩年の数年間は高齢者施設にお世話になりました。負担も孤独感も随分減りました。

◇

２１年、医師に「（母は）もう長くないでしょう」と告げられ、母を自宅へ連れて帰りました。母をお風呂に入れた後、ウイスキーを飲みながら、母の鼻歌に合わせて歌ったり――。心安らぐ時間でした。約１０日後、母は息を「ふぅー」と吐ききって、私の腕の中で永遠の眠りにつきました。９０歳を超えていました。

母は元気だった頃、「人は生まれたら、いつかは死ぬ。受け入れなければいけない」と言っていました。その言葉の意味が、介護を通じて分かった気がします。あんなにシャキッとしていた強い女性でも、好物の味が分からなくなり、理性が失われる。老いるってそういうこと。自然なことなんです。

振り返って思うのは、介護をするなら、一人きりにならず、誰かに教わったり、助けてもらったりした方がよいということ。「逃げられる」「支えてもらえる」という心の余裕を持つと、自分自身も大切にして生きることができます。（聞き手 矢子奈穂）

あやど・ちえ １９５７年、大阪府生まれ。１０代からジャズクラブで演奏。９８年に４０歳でＣＤデビュー。

◆

