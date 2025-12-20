女優・浅野ゆう子（６５）が１９日、ＳＮＳを更新。「２０代の現役時代からのお友達」という、オリックス監督などを務めた元プロ野球選手、森脇浩司さん（６５）との交流を明かした。

大阪から福岡まで豪華クルーズ船「飛鳥２」での仕事を終え、博多港に到着後、「お久しぶりに森脇浩司さんとお食事に」行ったことを笑顔の２ショットとともに報告。「森脇さんは私と同県人、兵庫県出身の同い年 いわば同級生的な ２０代の現役時代からのお友達 だからついつい森脇くん、なんて呼んじゃって ごめんね」「ソフトバンクのコーチやジャイアンツ、ドラゴンズ、ロッテ、そうそうたるチームのコーチをつとめ、オリックスの監督さんでもありました。今は福岡トヨタ硬式野球クラブＦＴサンダースのＧＭ と、沖学園野球部のシニアディレクターを！！」と紹介した。

「ずーっと第一線で野球に携わっている、尊敬する同級生、同郷人です 変わらず渋くてカッコいいおじさんでした またお人柄がなんとも素晴らしい方！！ 奥様にもお久しぶりにお会いして、変わらず可愛くて美しい奥様」とつづった。