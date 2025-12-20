TBS『クレイジージャーニー』終了報道…ヤラセでBPO違反、松本活動休止などトラブル続きの10年

バラエティー番組『クレイジージャーニー』（TBS系）が2026年3月に放送終了すると、12月20日配信の「スポーツ報知」と「スポニチ」が報じている。

同番組は、2015年、正月の特番としてスタート。その後レギュラー放送となり、2023年10月から月曜22時の枠で放送されている。

冒険家やジャーナリスト、写真家などが番組スタッフとロケをおこない、さまざまな「クレージーな旅」を紹介し、一躍人気番組になった。衝撃的な映像も多く、番組DVDも爆発的にヒットしたが、一方で、トラブルも少なくなかった。

2019年8月の放送回で、スタッフが事前に準備した希少動物を、あたかもその場で見つけたかのように演出していたことが発覚。この件はBPOの審議対象となり、検証の結果、BPOは「放送倫理違反があった」と認定した。この放送回では、紹介した6種類の爬虫類のうち4種類が事前に用意されたものだった。

またそれ以前の「爬虫類ハンター」シリーズでも、多くの動物が事前に用意されていたことが判明している。この件を受けて、番組は2019年9月をもって、いったん終了した。

しかし、根強いファンも多く、2021年5月の特番で復活。2022年10月からレギュラー放送が再開された。

当初からMCはダウンタウン松本人志、バナナマン設楽統、小池栄子が担当。この3人のツッコミや素直な驚きなどが、絶妙な番組のアクセントとなってきた。しかし、2024年1月に松本が無期限の芸能活動休止を発表。2月からは設楽と小池の2人で放送を続けてきた。

「視聴率の低迷が放送終了の理由として報じられています。月曜夜10時というと、日本テレビ系には『月曜から夜ふかし』という強力な番組がありますし、テレビ朝日系『報道ステーション』もあります。

衝撃的な映像や海外の裏事情などが売りの番組ですが、インターネットの普及によってその強みが弱化しているのは確かでしょう。また、円高によって海外ロケの費用がかさんだ影響もあったのでは」（芸能記者）

Xには

《奇界遺産とか、深海とか、スラムとか、ギャングとか、普通じゃ知れない事知れる番組やったのにな》

《ジャーニー深夜枠で続けて欲しい。終わっては行けない番組の1つ》

など、惜しむ声があふれている。2度めの復活は、あるかーー。