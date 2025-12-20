Photo: 山粼 舞

旅行シーズンに向けて、カメラグッズを探しています。

Amazonのオススメを眺めていたところ、出てきたのが自撮り棒！

今まで持っていなかったのですが、使ってみると「やっぱり便利だな」と感じることが多かったんです。

機能が詰まったコンパクトな自撮り棒

Velbon（ベルボン） 「Coleman（コールマン） セルフィーマルチスタンド」

購入したのは、三脚ブランド・Velbon（ベルボン）の「Coleman（コールマン） セルフィーマルチスタンド」。

アウトドアブランド・コールマンとのコラボアイテムです。

伸ばしていない状態だと、長さは約21.5cm。カバンにするっと入れやすいサイズです。

約180gなので、持ち運びに負担にならない重さだと感じました。

伸ばすと最長約82cmになり、しっかりと距離をあけての撮影が可能です。

スマホを取り付けるホルダー部分は、角度を変えられて縦でも横でも撮影できるのがうれしいポイント。

SNS用の写真や動画を撮りやすいつくりになっていました。

写真のバリエーションが増えた！

さらに便利なのが、三脚としても使えること。

棒の下部を開くだけなので、撮りたいときにサッと使えます。

これまで三脚を使った撮影が必要なときは、100円ショップで購入した簡易的なスマホスタンドを使っていました。

ところがこれだとスマホの重さに耐え切れず、倒れてしまうことも……。

伸ばす機能もないため、撮りたい高さに合わせて台を探す必要もありました。

ですが、こちらのアイテムなら理想の高さに調整しつつ、三脚で安定感抜群に固定可能。

iPhone 15であれば、スマホケースをつけたままでも取り付けられました。

本体の手元部分には取り外しできるBluetoothのリモコンがあり、あらかじめスマホと連携させておけば、遠隔でシャッターを切れます。

おかげで、集合写真や広角での記念写真を撮るのもカンタンなんです。

以前はタイマーをかけて撮影していましたが、ポーズがうまく決まらなかったり、変にぶれてしまったり。

これなら落ち着いてシャッターを押せるので、旅先での記念写真を撮るのにぴったりでした。

もちろん自撮り棒としても使えるので、同じ場所でもさまざまな角度から撮影できて、さらにたくさんの思い出が残せるようになりました。

アクションカメラやWebカメラもOK

スマホホルダーの上部には、カメラを取り付けられるネジが付属しています。

アクションカメラやコンデジなどを取り付ければ、スマホで写真を撮影しつつ、動画撮影もできちゃいます。

Webカメラを取り付けて、Web会議に使うこともできそうです。

注意するのは、スマホやカメラの重さ。350g程度が推奨されていて、これより重いとバランスを崩してしまう危険性があります。

一眼レフやタブレットは取り付けられないので、注意してくださいね。

買うまでは「わざわざ自撮り棒で撮影するかな？」と思っていたのですが、あると写真のバリエーションが倍増！

思い出に残る写真をたくさん撮れるので、これからの旅では欠かせないアイテムになってくれそうです。

