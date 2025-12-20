保護した子猫達が美味しそうにご飯を食べる様子が微笑ましいと話題になっています。動画には「旨っ旨っ旨って言ってるねｗ」「可愛すぎる！」等のコメントが寄せられ30万回以上再生されているようです。

【動画：保護子猫たちにごはんをあげると…食べている最中の『鳴き声』が可愛すぎる】

ご飯が美味しすぎて…？

Instagramアカウント「デアイちゃん」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した3匹の子猫達の様子です。投稿主さんがご飯をあげると、子猫達は「ニャー！」と鳴いて大喜びでご飯にかじりついたそう。そして、まるで「旨っ！旨っ！」と言っているように鳴いたのだとか。

ご飯を旨い旨いと言って感謝しながら食べているような子猫達。元気いっぱいに食べてくれたそうです。

呼ぶと来てくれる子猫達

そんな子猫達は、自分の名前を覚えて呼んだら反応してくれるようになったのだとか。投稿主さんが呼ぶとトコトコとやってきて可愛い猫パンチをしてくれる子もいるのだそうです。

名前を呼ぶと可愛い鳴き声でお返事もしてくれるのだとか。そんな子猫達は、投稿主さんの元でお世話をしながら里親さんを探すことにしたといいます。

すくすくと成長する3匹

3匹達は、投稿主さんや先住猫ちゃんからの愛情をたっぷりと受けながら立派に育っていったそう。先住猫ちゃんは子猫を温めてあげたりと、とても優しく接してくれたといいます。

その後、子猫達の中で徐々に里親さんとのトライアルが決まる子も出始めたのだとか。可愛らしい子猫達に良いご縁があると良いですね。

最初にご紹介した投稿は30万回以上再生され「旨っ旨っ旨って言ってるねｗ」「可愛すぎる！」「みんなお利口さん」等のコメントが寄せられ、可愛い子猫達の様子に癒されると話題になっていたようです。

Instagramアカウント「デアイちゃん」では、投稿主さんの保護猫活動の様子や保護した猫達の姿が投稿されています。良いご縁を待つ可愛い猫達の姿に注目が集まっているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「デアイちゃん」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。