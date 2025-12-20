ふわふわの毛がご自慢の黒猫さんをお風呂に入れたところ、衝撃的な姿に大変貌！？あまりにも別猫すぎる姿がXに投稿されると、「絶望の目になってて草」「情けなさすぎて可愛い」「大好きこういうの！！！」といった声が寄せられ、投稿は記事執筆時点で110万回以上、Xユーザーに表示されています。

【写真：毛がふわっふわの黒猫→『お風呂』に入った結果…同じ猫とは思えない『衝撃ビフォーアフター』】

これからお風呂の黒猫さん

Xアカウント「こてつくんとかげつちゃん（@kotekage2011）」に投稿され反響を呼んでいるのは、黒猫「かげつ」ちゃんのとあるワンシーンです。

ふわふわの黒い毛が特徴的なかげつちゃん。フワッと丸いフォルムに見えるところが可愛らしくて魅力的です。そんなかげつちゃんが、お風呂に入ることに！

アフター姿があまりに別猫！

さて、飼い主さんに愛情を込めてシャンプーしてもらったかげつちゃん。そのお姿は……

……だれ！？

ふわふわのフォルムが特徴的なかげつちゃん。シャワーをするとボリュームが完全に失われ、まったく別の猫……いえ、地球外生命体のような姿に激変したではありませんか！

大きさもボリューム感も表情も、すべてが変わってしまったかげつちゃんの姿は、Xに投稿されると大きな反響を呼ぶことに！

衝撃的な変貌姿がSNSで大反響

衝撃的なかげつちゃんの変貌姿がXに投稿されると、「絶望の目になってて草」「情けなさすぎて可愛い」「大好きこういうの！！！」「かわいそうでかわいい」などの声が殺到しました。

投稿は記事執筆時点で110万回以上も表示されており、投稿を見た多くのXユーザーがかげつちゃんの変わりように魅了されています。

Xアカウント「こてつくんとかげつちゃん」では、今回驚きの変貌ぶりを見せたかげつちゃんの様子がたくさん更新されています。時に愉快な行動を見せてくれるかげつちゃんの姿に笑顔をもらえること間違いなし！

かげつちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「こてつくんとかげつちゃん（@kotekage2011）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。