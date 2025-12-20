黒より断然『グレー』かも！【ZARA】40・50代がこなれる♡「バッグ & シューズ」

「つい黒ばかり選んでしまう…」という人に、今季おすすめしたいのがニュアンス感たっぷりのグレー小物。【ZARA（ザラ）】には、大人コーデをさりげなく格上げしててくれそうなアイテムがそろっています。黒よりも重たくなりすぎず、40・50代の落ち着いたスタイルにすっと溶け込みそうなのもグレーならでは。今回は普段の服にプラスするだけでこなれて見えそうな「バッグ & シューズ」をピックアップしてご紹介します。

ふわふわフェイクファーが品よく映えるグレーでつくる大人クラッチ

【ZARA】「リアルファークラッチ」\7,690（税込・セール価格）

グレーのクラッチバッグは、横長シルエットとふんわりしたフェイクファーの毛並みのコントラストが大人っぽい一品。黒よりも印象がやわらかく、きれいめコーデにもデニムスタイルにもすっとなじみそうなのが魅力です。手に持てばドレッシーに、付属のチェーンストラップを付ければ、斜め掛けでこなれたムードに。ニュアンスのあるグレーなら40・50代の装いにさりげなくトレンド感とリッチさをプラスしてくれそう。

黒より軽やかなグレーのミニバッグで大人コーデをすっきり更新

【ZARA】「レザーミニシティバッグ」\17,990（税込）

ニュアンスのあるグレーが品よく映えるミニバッグは、黒よりも重くなりすぎず、大人コーデになじみやすいアイテム。コンパクトなサイズ感ながら、マチが13cmと広いので財布やスマホ、最低限のコスメなど必要なものが収まりそう。きれいめコーデにもデニムスタイルにも自然となじみそうです。40・50代の「毎日持てるグレーバッグ」として、ワードローブに一つあると心強い存在かも。

グレーモカシンで足元からほどよくこなれ感をプラス

【ZARA】「スプリットスエード タッセル付きモカシン」\7,690（税込・セール価格）

グレーのタッセル付きモカシンは、スエードのやわらかな質感が大人の足元になじみそうな一足。かっちりしすぎない表情にタッセルのアクセントが効いていて、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいデザイン。大人世代のデイリーコーデに無理なく取り入れられて、「ちょっとそこまで」からお出かけまで幅広く活躍してくれそうです。

くしゅっとギャザーが女性らしいグレーブーツで抜け感プラス

【ZARA】「ギャザー入りレザーブーツ」\12,590（税込・セール価格）

ギャザー入りのハイシャフトが印象的なグレーのレザーブーツ。細めのヒールとラウンドトゥの組み合わせで、きれいめなのにキツく見えないバランスに仕上がっています。ステッチがほどよく入ったデザイン、プルオンタイプだからスポッと履けそうなのもうれしいポイント。黒よりも重く見えにくいグレーなら、ワンピースにも細身パンツ、ハーフパンツにもなじみやすく、足元からコーデを今っぽく見せてくれそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：A.satozaki