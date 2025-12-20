「自分の命か報復の力か」の選択がストーリーや能力に影響していくゲームブック風RPG「いのちのつかいかた」プレイレビュー

「自分の命か報復の力か」の選択がストーリーや能力に影響していくゲームブック風RPG「いのちのつかいかた」プレイレビュー