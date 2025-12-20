◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山・芝１６００メートル、良）

牝馬限定のハンデ重賞は１６頭立てで争われ、５番人気で松若風馬騎手騎乗、トップハンデタイ５６キロのドロップオブライト（６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）が、好位追走から差し切って、２４年ＣＢＣ賞以来の重賞２勝目を挙げた。松若騎手はＪＲＡ通算５００勝目。勝ち時計は、１分３３秒０。

頭差の２着は６番人気のリラボニート（丹内祐次騎手）、さらに頭差の３着は１０番人気のソルトクィーン（富田暁騎手）だった。

松若風馬騎手（ドロップオブライト＝１着）「今年中に５００勝を決めたいと思っていたので、こんないい形で決められて良かったなと思います。ゲートでゴサゴサしてそんなに出てくれなかったですけど、二の脚でカバーしてくれて、いい位置で競馬ができたのが勝因だと思います。こないだは中山で２着に敗れていたので、（前回が）頭によぎったのですが、状態の良さで最後に馬が辛抱してくれました。この年になっても充実していて元気いっぱいなので、まだ走れると思います」