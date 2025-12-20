「全国大学ラグビー選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）

大逆転劇で５大会連続の４強進出を決めた京産大の主将でフランカー伊藤森心（４年＝松山聖陵）は、苦しくなると右手首に巻いたテーピングを見て心を奮い立たせた。

「ＹＤ ｔｏ ｔｈｅ 国立」

「ＹＤ」とは、ケガで欠場した副将の吉本大悟（４年＝東海大大阪仰星）のことだ。

１２点差があった後半２０分すぎ。敵陣で自ら斜めに走り、オフロードパスでＦＢ太田陸斗（２年＝京都成章）のトライにつなげる。５点を追い、時計の針は残り３分。土俵際まで追い詰められたチームに再び闘志を芽生えさせたのは、激しいＦＷの争奪戦でボールを奪い取った主将の姿だった。

そこから敵陣に入り、ゴール前１メートルの攻防。ＦＷ陣が力を振り絞り、最後は欠場した吉本の代役でＣＴＢからＳＯにコンバートされた奈須貴大（４年＝光泉カトリック）が２４−２４とする同点トライ。その直後にホーンが鳴り、キックが決まって逆転劇は結実した。

会見で伊藤主将は「吉本大悟を国立に連れて行くのが１つの目標でした。チームがうまく行かない時でも、規律をもたらしてくれたのが彼だった。大悟を国立に連れて行くことができるのが本当に嬉しい」と語り、テーピングに書いた文字を掲げた。

京産大には珍しく、一般入試から主将になった努力家で「スタンドにいたメンバー。仮想東海大をしてくれた選手に感謝したい。僕だけの力だけでなく、チームメートが支えてくれているから、ここまで来ることができた」。広瀬佳司監督は「今年のチームは（昨年より）ポテンシャルが落ちていたので、ここまで来られるか分からなかった」というチームを主将が引っ張っている。

１４日の慶応大戦に続き、終了間際の大逆転で５大会連続の４強入り。スター選手はいない。泥くさいキャプテンが、このチームの象徴だ。

勢いに乗った京産大が、まだ見ぬ頂へと突き進んでいる。