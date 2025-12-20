市川團十郎、自宅けいこに励む長女・麗禾＆長男・勸玄の姿を公開「覇気を感じる」「ひたむきな姿に涙が出ます」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。自宅でけいこに励む子どもたちの様子を公開した。
【写真】「ひたむきな姿に涙が出ます」市川團十郎が公開した自宅けいこに励む長女＆長男
「家でも稽古」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が浴衣姿でけいこに励む姿を披露。ハッシュタグで「#正月 #新橋演舞場 #歌舞伎 #胡蝶」と添えた。
この投稿にファンからは、「2人ともお稽古に真剣ですね」「覇気を感じる」「眼差しが素敵です」「ひたむきな姿に涙が出ます」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ひたむきな姿に涙が出ます」市川團十郎が公開した自宅けいこに励む長女＆長男
「家でも稽古」とつづり、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が浴衣姿でけいこに励む姿を披露。ハッシュタグで「#正月 #新橋演舞場 #歌舞伎 #胡蝶」と添えた。
この投稿にファンからは、「2人ともお稽古に真剣ですね」「覇気を感じる」「眼差しが素敵です」「ひたむきな姿に涙が出ます」などのコメントが寄せられている。