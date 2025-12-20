ひろゆき氏、貯金額を告白 購入車の額も明かす「僕はお仕事しなくてももう大丈夫なポジション」
「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が20日までに配信された、自身のYouTubeチャンネルの生配信に出演。現在の貯金額を明かす一幕があった。
この日の配信は「ひろゆきと語る夜」と題され、令和の社会問題などさまざまなテーマについて出演者らとトークを交わした。
その中で、タレント熊切あさ美から「ひろゆきさんの本業は何なんですか？」と聞かれると、ひろゆき氏は「僕は“お仕事しなくてももう大丈夫なポジション”なんですよ。ほんと家にいるだけで、お金かかんないんですよ。月の食費とか入れて、たぶん5万円かかんないんですよ。外食一切しないんですよ。僕、本当に家にしかいないし…」などと明かした。
共演者から「車も持ってない？」と突っ込まれると、ひろゆき氏は「車はね、500万（円）で買った」と告白。熊切が「じゃあ貯金、いくらあるの？」とズバリきり込むと、ひろゆき氏は「貯金がねえ…たぶん2〜3億（円）くらいかな」と貯金のおおよその具体額を告白した。
熊切は思わず「え？想像より少ない」と本音をこぼしたが、すぐ「あ、そうか、株があるんだね。株、結構やってるんですか？」と聞き直すと、ひろゆき氏は「なんか入れといたら勝手に増えた…的な。まともな会社って入れとくと勝手に上がるんですよね。有名なブランドのある会社のを買ってると、ずっと（株価が）伸び続ける…というのがあって」などと答え、現金以外に株などで多くの資産を保有していることをうかがわせていた。熊切はさらに「ひろゆきさん、不動産はやってないんですか？」と突っ込みまくったが、ひろゆき氏は否定せず。それどころか不動産事情についてとうとうと解説し、不動産を保有していることもにおわせていた。