第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（来年１月２、３日、読売新聞〜箱根・芦ノ湖２１７・１キロ）に出場する有力校の監督が語り合う「トークバトル」が１０日、東京都内で行われた。

３連覇を狙う青学大、王座奪還を目指す駒大、悲願の初優勝をうかがう国学院大に、早大、中大の監督が、ハイレベルな戦いが必至のレースに向け、戦略や意気込みを語り合った。

「黒田朝日に頼らず全員が輝く」

――まずは、今大会の目標順位は。

原 「優勝 Ｖ９（※１） バーディー×２ ダブルボギーなし」。ゴルフに例え、２人に大快走させ、大ブレーキせず、レースをマネジメントしたい。作戦名は「輝け大作戦」。エース黒田朝日（４年）に頼ることなく、チーム全員が持ち場で輝いてほしい。

※１ Ｖ９ 青学大は箱根駅伝過去８回優勝。今回勝てば９回目。

藤田 「優勝 ４年生を中心に強いチーム」。佐藤圭汰だけではなく、山川拓馬、伊藤蒼唯（あおい）、帰山侑大と４年生の４本柱が本当にしっかりしたチームになった。彼らに下級生を融合し、駒沢らしい、粘り強いレース運びをぜひしたい。

前田 「優勝 アベレージ 粘り」。うちは総合力で勝負するしかない。すしに例えれば、特上はいないが、上握りがいっぱいいる。上握りを１０個そろえて勝ちに行くイメージ。

花田 「１位 半分エンジ」。今回はまず往路優勝をしたい。前半はエンジで染め、そのまま最後まで染まったらいいなと。

藤原 「優勝 スピードを生かして１０区間で勝負」。今回は復路まで絶対競り合うと思うので、１０区間いい選手をそろえないと勝てない。持ち前のスピードを生かし、１０区間頑張りたい。

大後 トークバトルで、全監督が優勝を目標にしたのは初めてではないか。それだけ、各監督が本気で狙っている印象を受けた。

伊藤蒼唯はゲームチェンジャーに

――各校のキーマンは。

藤原 ４年生はもちろんだが、その一つ下の佐藤蓮、柴田大地、藤田大智、本間颯の３年生４人がキーマン。２区は溜池一太（４年）に決めている。１区は本当に迷っているが、５区は１０年やってきて一番いい選手をそろえられる。

花田 ２区は順調にいけば、エース山口智規（とものり）（４年）。５区には名探偵（※２）がいる。それと山口竣平（２年）が復帰したので、彼の快走次第では全部エンジ色に染まるかもしれない。

※２ 名探偵 早大の工藤慎作（３年）。前回５区２位。めがねと名前が人気アニメ「名探偵コナン」の主人公を連想させることから、「山の名探偵」と呼ばれる。

大後 １年生の鈴木琉胤（るい）君（※３）は出走予定か。

※３ 鈴木琉胤 早大１年。千葉・八千代松陰高で、昨年の全国高校駅伝１区区間賞獲得。

花田 もちろん。私の頃は渡辺康幸君（※４）がいたが、それに匹敵するか、それ以上の力を持ったスーパースターなので。

※４ 渡辺康幸 早大時代に箱根駅伝２区で史上初の１時間６分台。早大監督などを経て住友電工監督。

前田 上原琉翔（りゅうと）（４年）、青木瑠郁（るい）（同）、高山豪起（同）、野中恒亨（ひろみち）（３年）、辻原輝（ひかる）（同）の５枚。４区は地元の辻原（※５）でいきたい。

※５ 辻原輝 国学院大３年。神奈川・藤沢翔陵高出身。４、７区が地元に当たる。

藤田 伊藤蒼唯と３年生。伊藤は全日本同様（※６）、ゲームチェンジャーの役割を果たしてほしい。３年生は前回、８区から安原海晴、村上響、小山翔也と並べ、復路優勝（※７）を取ってこいと言った。その経験を生かして、前回以上を期待したい。

※６ 伊藤の全日本 今年１１月の全日本大学駅伝５区で３人抜きの区間新をマークし、駒大の逆転優勝の立役者となった。

※７ 駒大の復路優勝 前回復路で５時間２０分５０秒の新記録を作り、青学大を抑えて復路優勝した。

原 １年生の石川浩輝、上野山拳士朗、松田祐真。山登り、下りの候補なので。山を制する者は箱根を制すると言われる。１年生がきちっとスタートラインに立てるかどうかがポイント。２区は黒田朝日（※８）なら必ず前でたすきが渡せるので、流れはできる。

※８ ２区の黒田朝日 青学大の黒田朝は、前々回２区区間賞に続き、前回は従来の区間記録を破る２区３位で２連覇に貢献した。

「琉胤は２区だろう」って

――続いてのテーマは、「ライバル監督に聞きたい！ 核心を突くこの質問」。

原 「駒大 大八木総監督は乗車される？」。運営管理車から選手を鼓舞できる大会は箱根駅伝だけ。大八木弘明総監督が乗車するか否かで、選手の走りが随分違うと思うので。

大後 それは藤田監督、嫌でしょうね（笑）。

藤田 沿道にいるが、どこにいるかは分からない。

前田 ４人に質問したい。原さん、若手が登ると思うが、若林君（※９）の１年目と比べるとどうか。

※９ 若林君 青学大で３度５区出場の若林宏樹。１年は区間３位、３年は２位、４年の前回は新記録で区間賞。

原 若林が１年生の時よりいい。

前田 藤田監督、山川君は２区と５区のどちら？

藤田 山川は１年から登っている。４年で登るとなるとチームとしての成長がない。

前田 早大の山口竣平君は元気なのか。

花田 元気です。

前田 中大さんは、１、２、３区は前回のフォーメーション（※１０）か。

※１０ 前回中大の１、２、３区 吉居駿恭、溜池一太、本間颯の順。吉居がスタート直後から独走し、溜池が手堅くつなぎ、３区本間の区間賞で後続を突き放した。

藤原 いろいろおすしもあるので、迷っている。

花田 「原さんへ 優勝タイムは？」。Ｖ９を狙っている今回、どれぐらいを想定しているのか。

原 前回の目標は１０時間３９分５０秒だった。今回も同じコンディションなら、それに近いタイムで頑張りたい。ただ、あまり欲張らず、前回の１０時間４１分１９秒に可能な限り近づけたい。

藤原 「花田監督 鈴木君の使い所は？」。１年生の浜口大和が鈴木君を非常に意識していて、できれば一緒に走らせたい。

花田 山登りと下り以外は全部いける。

藤原 僕だったら鈴木君はぜひ１区に使ってみたい。それなら浜口１区もいいなと。

花田 大先輩の瀬古利彦さんからは「琉胤は２区だろう」って言われる。これからもう少し考えたい。

「１区に力ある選手集まる」

――最大のポイントとなる区間は。

藤原 「７〜１０区」。今回は競り合うと思うので、選手層で違いをつけられた大学が優勝に近づく。

花田 「２区、５区」。圧倒的な個を育てることを、４年間やってきた。エースの２区と山で区間賞を取れれば、往路優勝が見える。早稲田は後半の逆転はないと思うので、往路の貯金でいかに逃げ切るか。前を走ることで、モチベーションも上げながらいきたい。

前田 「１区」。混戦になればなるほど１区は大事。前回、中大の吉居君が大逃げを打ったので、各校警戒して１区に力のある選手が集まると思う。その裏返しでスローになる可能性もあるので、采配が勝負の妙になるのでは。

藤田 「５区、６区」。前回は新記録で復路優勝したが、２番だった。その差は５区と６区で、そのまま総合タイムの差になった。この２区間が箱根ではかなりのウェートを占める。

原 「１区」。駅伝は足し算ではなく、掛け算にしないといけない。１区で出遅れると掛け算にならない。今回は中大の選手層が厚いので、ハイペースでもスローでも対応できる選手を１区に起用しないと、掛け算のレースができない。

大後 前回中大１区の吉居君の走りが、皆の印象にある。今回の中大なら本当に逃げ切られるから、対策を立てることになる。

「溜池はマラソン挑戦予定」

――次は「戦国駅伝を制する我がチームの強み」。

藤原 「吉居、溜池」の４年生エース。吉居は練習量豊富な努力家。彼が夏、ボリュームある練習にひたむきに取り組んだことで、全員がその練習を嫌がらずにやってくれた。溜池はこの冬はマラソンにも挑戦予定で、長い距離も強い。どこに出しても恥ずかしくないエースに育ってくれた。

花田 「伝統と誇り」。この秋、うちは１万メートルをやっていない。春先にスピードを強化し、夏以降は長い距離をこなすのが早稲田の伝統。それをやり切ったことを誇りに思い、勝負したい。

前田 「上原の存在」。十数年監督をして、ここまで仲間に慕われる主将はいない。上原の存在がチーム最大のキーであり、最大のストロングポイント。

藤田 「絆の強さ ４年生の想（おも）い」。今季のチームは４年生のチーム。彼らを何とか勝たせて卒業させたいという思いを、スタッフも下級生も持っている。そういった絆の強さが、今のチームにはある。

原 「黒田朝日を生かせるチーム力」。シーズン当初は黒田頼みだったが、１人に任せるわけにはいかないと、４年生を中心に一枚岩となった。結果として多くの選手が自己記録を大幅更新し、１万メートルの１０人平均を２８分１秒まで押し上げた。黒田頼みから、黒田を生かせるチームへ変わった。

監督陣の熱い決意表明

――最後に今大会にかける意気込みを。

藤原 ３０年ぶり１５回目の優勝を目指したい。今年のスローガンは「深紅の歴史に新たな１を」。彼らにとってゼロから１を生み出す過程がこの１年。何としても優勝させたい。

花田 私が来た時は予選会からスタートし、早大ＯＢや校友会、クラウドファンディングなどで多くの方に応援していただいた。皆さんに喜んでもらえるような走りをし、山口智規を胴上げできる結果に導けるよう、指導したい。

前田 第９２回の予選会で敗退したチームが、１０年の時を経て優勝を口にできるチームに変貌（へんぼう）した。ここから先は並大抵のことではないが、優勝争いに加われる総合力は身につけた。応援し、支えてくれる全ての方に優勝をささげたい。

藤田 大八木総監督が母校に戻って３０年、私が母校に戻って１０年、そして６０年連続６０回目の出場と、節目の大会になる。支えてくれた方々に感謝しながら、４年生が満足して卒業できるよう、チーム一丸となって頑張っていきたい。

原 シーズン当初は箱根で勝てる確率はゼロ％と学生に伝えた。１１年で８度勝った指導ノウハウを、１年間気合を込めて実践してくれた学生たちが、確率ゼロ％から勝てるんだという領域に上がってきた。大手町で一番輝く星空を手にするため、みんなで笑ってゴールをしたい。「輝け大作戦」、スタート！

大後 とても熱い監督たちのあいさつだった。ファンの皆さんもよろしくお願いします。