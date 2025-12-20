牝馬限定のG3「ターコイズS」は5番人気のドロップオブライト（6＝福永、父トーセンラー）が直線で抜け出し、ゴール前で内から迫った6番人気リラボニートと外から追い上げた10番人気ソルトクィーンを抑えて1着。重賞初Vだった昨年のCBC賞以来となる重賞2勝目を飾った。

鞍上の松若風馬（30）は小倉記念（イングランドアイズ）以来、今年2回目の重賞勝ちで通算13回目。また、この勝利でJRA通算500勝を達成した。管理する福永祐一師（49）は京王杯2歳S（ダイヤモンドノット）以来となる今年2回目の重賞Vで通算4回目。

2着にリラボニート、3着はソルトクィーンが入り3連単＜8＞＜1＞＜5＞は14万3360円（545番人気）。1番人気のウンブライルは12着。

▽ターコイズS 牝馬の出走機会を拡大する観点から2015年に新設された重賞。ターコイズ（Turquoise）とは12月の誕生石の一種。別名トルコ石。トルコでは産出されないがトルコを通じてヨーロッパに輸入されたため、その名がついたとされている。色は碧青または淡緑で、独特な色合いから「ターコイズブルー」とも呼ばれる。