タレント中山秀征（59）と今田耕司（59）が20日放送のフジテレビ系「今田＆中山の！なんで結婚したの？」に出演。“犬猿の仲”と言われた30年前を語った。

2人は共演した同局系「殿様のフェロモン」から30年以上たっていることにふれた。

今田は「あのときバチバチってなってたけど、もう…ダウンタウンのせいなんですよ」とボケてスタジオを笑わせた。中山は「そんなことない」とつっこむと「あの頃の我々を知ってると“犬猿の仲”の2人が並んでいる。ですから。誰がこれを並べようと思ったのか」と久々のコンビのキャスティングを不思議がった。

今田は当時についてプロデューサーが『ヒデちゃんって呼びなさい』って言ってくる。『嫌です』って言って。僕はずっと『中山くん』って呼んでいた」と告白した。

中山は「僕もそこで突っ張ってまして、そこまで今ちゃんが言うなら、みんなが『今ちゃん』って言うけど、『耕ちゃん』って呼んでたんですよ」と明かし、笑わせた。

今田は「なにその小っちゃい反抗」とつっこみ、「思い出しました。『耕ちゃん』って呼んできたんですよ。終わってから楽屋で『アイツなんやねん“耕ちゃん”って』。お母さんと同じ呼び方やったんですよ」と明かし、スタジオを笑わせた。