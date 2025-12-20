◇第62回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 早稲田大学26-21天理大学(20日、ヤンマースタジアム)

全国大学ラグビーフットボール選手権大会・準々決勝は20日、4試合が行われベスト4が決まりました。

関東大学対抗戦3位の早稲田大学は関西大学ラグビーAリーグ1位の天理大学と対戦。両チーム2本ずつトライを奪い12-14と2点ビハインドの早稲田は前半31分、自陣22メートルラインから日本代表のFB・矢崎由高選手がキックフェイントでディフェンスラインを突破すると巧みなステップで約60メートルを独走、味方のトライにつなげ、19-14と逆転します。後半は両チーム1トライ1ゴールずつ奪い合うと、天理の攻撃をしのぎきった早稲田が26-21で勝利しました。

また、関東大学対抗戦優勝の明治大学は関西Aリーグ3位の関西学院大学と対戦。明治は5-14とビハインドから2トライを奪うなど前半22-14と逆転すると、後半21分に3点差まで詰め寄られますが、その後4トライを奪って突き放し46-19で準決勝に進みました。

そのほか大会4連覇中の帝京大学は筑波大学との関東対決を36-0で完封勝利。関西Aリーグ2位の京都産業大学は試合終了間際の劇的トライで逆転し、26-24で東海大学に勝利しました。

▽大学ラグビー選手権ベスト8結果早稲田大26-21天理大明治大46-19関西学院大京都産業大26-24東海大帝京大36-0筑波大