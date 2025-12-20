Mrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、学生時代好きだったアーティスト告白「お会いするたびに『本物だ』って」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。同日、番組のインスタグラムが更新され、藤澤が旅にまつわる一問一答に応えた。
【写真】「噛んでるのかわいい笑笑笑」ミセス藤澤涼架の一問一答
投稿で「飛行機での過ごし方は？」と聞かれ、「寝て、ゲームをする！」と回答。続けて旅の必需品を聞かれると「旅のひちゅ…必需品は…」と考えた後、「ランニングシューズと、トレーニングウェアです」と回答。「僕、走るのすごい大好きで、ジムに行ったりして走ったりとかしてるので、旅先でも行けるジムを探して、ランニングしたりトレーニングしたりしています」と説明した。
さらに「学生時代好きだったアーティストは？」との質問に「小学生のときに出会ったダンス＆ボーカルユニットのw-inds.さん。そしてスキマスイッチさん」と回答。2組と会ったことがあるとも話し、「お会いするたびに『本物だ』ってなってます」と振り返った。このほか見どころや、今回の旅先でのメンバーの印象も回答。最後に「お楽しみに、ぜひ見てください」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「ドイツでも走ったのかな」「ビジュが…ビジュがぁああああ」「噛んでるのかわいい笑笑笑」「この動画に可愛いが詰まってる」など歓喜のコメントが寄せられた。
なお、この日の放送は1時間スペシャルとなる。
