歌手の和田アキ子（75）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。上野動物園（東京都台東区）の4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されると発表されたことについて言及した。

この日、上野動物園でパンダを見るために5時間並ぶなど集まっているニュースを取り上げたことについて、アシスタントの垣花正アナウンサーが番組の元ディレクターの女性がこの日、上野動物園で並んでパンダを見たことを明かすと、和田も「中国返さなきゃいけない。あと2頭しかいないんでしょ？」と上野のパンダについて触れた。

そのうえで、和田は「これさあ、私いつも言うように、パンダ、大谷、サンドイッチマンは言わない方がいいんだよね」としつつ「なんかさ、高市さんの発言がどうのこうのって言われているけど、動物とかそういうのはやめてほしいよね。そういうことで引き上げちゃうっていうね。」と見解。

「だから日本は大事に、だから日本のあんな白黒はっきりしてる、それこそかわいいパンダ。中国にいるパンダ見たら茶色やもんね」とも。「痩せてるってこともあるけど、だって、もう温度を調整してるし、夏は涼しく、冬は暖かくでしょ。私はね、パンダ来てだいぶになるけど、見に行きたいとまでは思わないんですよ」とぶっちゃけ。

「変な言い方だけど、日本で本当に大事にしすぎて、中国帰って野生に帰った時ちゃんとできんのかなと思って」と和田。「そんな心配は別にしなくていいんでしょうけど。残念なのは残念ですよね。それはかわいいからね」とした。