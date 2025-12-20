俳優岡田准一（45）が、19日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。俳優伊藤英明（50）とのエピソードを紹介された。

岡田を語るゲストとして、映画「燃えよ剣」で共演した伊藤がVTRで出演。MCの笑福亭鶴瓶（73）とKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）から取材された様子が紹介された。

伊藤と鶴瓶、藤ケ谷のスリーショット画像を見て、岡田は「伊藤さん、お会いしたんですか、ぜいたく。ありがとうございます」と喜んだ。鶴瓶が「剣を合わせるシーンで、伊藤さんが『しまった、失明させたんじゃないかと思う瞬間があった』、と」と言うと、岡田は「ああ、ちょっと当たっちゃたんですね」と左目を触るしぐさをした。鶴瓶が「『それを感じさせないようにしてくれた。ものすごく感謝している』って」と伊藤の言葉を伝えた。

岡田は「そのまま続けましょう、このシーンだけは取り切りましょう、終わったら病院に行きます、って言って。撮りました」と当時を振り返った。藤ケ谷も「『もし、1回止めましょう、とか（撮影が）後日なったら、俺はもう一生アクションできなかった』って言っていました」と伊藤の話を紹介。岡田は「結構切れちゃったんで。（伊藤の）手応えとしては、ああ、やっちゃった、っていう感覚があるほどぶつかったというのがあった」とその場面を話した。

さらに鶴瓶が伊藤が驚いたという出来事を披露。「全部終わった後、たいがい疲れてるやんか、（岡田が）『それじゃあ、ロケハン行きましょう！って行った』って」。そして「おかしいやんそんなの。ロケハンより、病院に行け」と笑った。

岡田は苦笑いしながら「切れてるくらいだったら、思い出みたいなもんじゃないですか」と話した。