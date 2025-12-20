宮沢りえ、黒髪姫カット姿が話題「艶っぽい」「印象変わる」
【モデルプレス＝2025/12/20】女優の宮沢りえが12月19日、自身のInstagramを更新。前髪と姫カットの最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は森田剛 52歳ベテラン女優「印象変わる」ヘアスタイル
◆宮沢りえ、前髪＆姫カットで雰囲気ガラリ
宮沢は「『人間標本』Release from 2025／12／19 Prime Video」と、西島秀俊が主演を務めるドラマシリーズ『人間標本』（Prime Videoにて12月19日より世界配信）の配信開始を報告し、車内で撮影された写真を投稿した。最近は額を出すスタイルが多かったが、今回は厚めの前髪を目の上で切りそろえ、サイドは姫カットに整えた黒髪スタイルを披露した。
◆宮沢りえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「雰囲気が全然違ってびっくり」「姫カット似合う」「ドラマも楽しみ」「前髪ありも素敵」「芸術家っぽい」「艶っぽい」「印象変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
