恋愛経験ゼロの35歳女性が、6年婚活しても「全然結婚できない」ワケ。悪気はないのに…男性に“印象最悪”の致命的ミスとは
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆なぜか初対面で、男性に興味を失われる35歳女性
現在、結婚相談所で婚活中の35歳の女性、佳織さん（仮名）が相談にやってきました。千葉県在住で介護施設に勤務する彼女は、婚活を始めてもうすぐ6年目です。
佳織さんがお見合いする男性は、会話する気がなさそうなことが多いのだそうです。
「男性って、向こうから申し込み（会いたいという意思表示）してきても、会ってしまうと興味をなくすみたいです」
佳織さんは今までに交際経験がありません。個人差はあるのですが、男性は初対面の時はモチベーションが高いものです。結婚相談所だと、お見合い後には男性の7割前後が「また会いたい」と関係継続を希望します。
会って男性が興味をなくされることが続くのならば、佳織さんに何らかの原因がありそうです。
男性が初対面でがっかりする理由で一番多いのは「写真詐欺」です。佳織さんのプロフィール写真を確認しましたが、写真が地味すぎて撮り直した方が良いぐらいでした。つまり、盛っている写真ではないので、写真詐欺ではないのです。
◆オンラインお見合いが流行ってるんですよね？
しかし、ヒアリングしていくと事情が分かりました。佳織さんは「オンラインお見合い」を希望しているのです。また、男性から申し込みが来てもいつも悩んでしまい、5〜7日ぐらい経ってからお見合い受諾の返事をすることがあったそうです。
「オンラインお見合いが流行ってるってテレビで見たんですけど、オンラインお見合いはダメなんですか？」
「流行っているってほどじゃないですよ。遠距離とか台風が来たとか、何か事情があった場合に、やむを得ずやる手段じゃないでしょうかね」
対面のお見合いよりオンラインお見合いの方が多かったのは、2020年の緊急事態宣言中くらいじゃないでしょうか。
メディアで「流行っている」と特集されても、一般にはさほど普及せず、乖離があることは多々あります。NFTアートやメタバースも「ブーム」として扱われた割に、一般人が「増えた」と感じるほど増加したわけではないように見えます。
◆やる気がない人か、変わり者に見えてしまう
新型コロナウイルス感染症の拡大時に、オンラインお見合いは新しい試みとして、メディアでたくさん紹介されました。とはいえ、2021年にはすでにオンラインお見合いの方が少数派だったと記憶しています。
「コロナも一段落して今はもう対面で会える環境だし、相手と住んでる場所が遠いわけでもないですよね。機能としてオンラインお見合いはあるけど、相手は『なぜオンラインお見合いなんだろう？』ってなるんですよ。納得できる事情がないかぎり、他の女性はほとんどが対面のお見合いだから、オンライン希望というだけで『癖が強いのかも』って思われる可能性もありますよね」
「そういえば、なぜオンラインお見合いなんですかって聞かれたことありました。そういう意味だったんですね」
オンラインお見合いはデート代を奢らなくても良いなどメリットもあるものの、特に男性は、対面での出会いを希望します。オンラインお見合いを経験したことがある方の意見を聞くと、「相手の雰囲気が分からなかった」「会話が盛り上がりにくい」といった感想が多かったです。
◆会う前から、自分の印象を下げまくっていた
遠距離など何か事情があればオンラインお見合いもやむを得ないのでしょうが、佳織さんは千葉県のベイエリア在住です。これまで会った相手も首都圏在住の方ばかり。
