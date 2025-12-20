年末年始に使える「JRのお得な利用方法」。特急が激安になる“JRE POINTの活用術”
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆JREポイントのお得な利用方法
今回ご紹介するのはJRのキャンペーンです。JRに乗ってどこかに出かけるときや買い物などで利用できるお得なキャンペーンをご紹介します。
JR東日本では「推し駅で平日ひたひたたび」が開催中です。平日限定で在来線チケットレス特急券をJRE POINTでお得に購入できるキャンペーンです。
キャンペーン期間は2025年12月1日（月）〜2026年2月27日（金）まで。ただし、12月29日（月）〜1月2日（金）までの年末年始はキャンペーン対象外となるのでお気をつけください。
対象の駅はJR東日本社員がこの時期におすすめする駅となっており、松本駅、水戸駅、熱海駅、長野原草津口駅などが対象になっています。
もともと、JRE POINTを利用すると普通に購入するよりもお得に買えるようになっています。それが今回のキャンペーン期間中は、よりお得になっているのです。
◆JRE POINT破格交換の“狙い目区間”
キャンペーンに関係なくても、あずさで新宿ー松本の特急券は通常2,550円のところJRE POINTだと1,940ポイントで購入可能です。それがキャンペーン期間中なら、たったの1,000ポイントで購入できます。
ほかにも踊り子で東京ー熱海、東京ー伊東、草津・四万で上野ー長野原草津口などが1,000ポイントで設定されています。踊り子の品川ー熱海や、ときわの東京ー石岡などは500ポイントで購入可能です。
キャンペーンに参加するためのエントリーなどは必要ありません。JRE POINTさえ持っていれば、えきねっとのマイページにある「JRE POINT特典申込」から簡単に申し込めます。
推し駅ごとのモデルコースもキャンペーンページに載っているので、旅行の参考にしてみてください。
◆エキナカ入場券が実質無料になる方法
JR東日本では「タッチでエキナカ 入場券ポイントバック！」キャンペーンも開催されています。JRE POINTに登録したSuicaで対象駅の改札に入り、改札内の対象店舗で500円（税込）以上の買い物をして、同一駅の改札を出場すると150ポイントが還元されます。
キャンペーン期間は3月31日（火）までで、エントリーなどは不要です。
通常は入場券として150円がかかるのですが、Suicaを利用してエキナカで買い物すると100％還元ということになります。
◆東海道新幹線が親子で利用するとお得に
JR東海でもお得なキャンペーンが開催されています。「お子さまといっしょにEX早特7」というキャンペーンで、年末年始の東海道新幹線「のぞみ」の指定席が通常より割引価格で販売中です。
乗車期間は上り（東京方面）が12月26日（金）〜12月31日（水）で、下り（新大阪方面）が1月1日（木）〜1月4日（日）の間です。
大人と子どもを含む2名以上での予約でキャンペーンが適用されます。東京・品川・新横浜ー京都・新大阪が大人1万円で子ども5,000円、東京・品川・新横浜ー名古屋が大人8,000円で子ども4,000円です。
大人と子どもの人数の組み合わせは自由ですが、合計2〜6名の予約ができます。予約はスマートEXまたはエクスプレス予約で行います。
◆EXポイントは“トスポ交換”がおすすめ
スマートEXまたはエクスプレス予約では「EXポイント」が貯まります。EXポイントは、ホテルや観光プランの購入時に利用可能です。
僕のおすすめはTOKAI STATION POINT（トスポ）への交換です。トスポはJR東海の駅、商業施設、店舗で普段の買い物で利用できます。
