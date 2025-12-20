『マッシュル』第3期は2027年放送決定 「三魔対争神覚者最終試験編」映像公開
テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」が、2027年に放送されることが決定した。あわせて特報映像、ティザービジュアル、キャラ設定画が公開された。
【動画】新たな姿！公開された『マッシュル』第3期の最新映像
3期のキャラクターデザインは『俺だけレベルアップな件』サブキャラクターデザインなどを務める古住千秋が担当。マッシュ・フィン・ランスの新案キャラクター設定画が解禁された。
『マッシュル-MASHLE-』は、週刊少年ジャンプ（集英社刊）にて連載し、2023年7月に完結した甲本一による同名漫画が原作。魔法が当然のものとして使用される魔法界を舞台に、魔法が使えない主人公マッシュ・バーンデッドが鍛え上げた筋肉とパワーで魔法学校のトップである「神覚者」を目指す“アブノーマル魔法ファンタジー”。
コミックス累計1000万部を突破しており、テレビアニメ第1期は2023年4月から7月、第2期は2024年1月から3月まで放送された。
