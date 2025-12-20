元プロボクサーの演歌歌手山崎ていじ（68）が20日、活動拠点三重の由緒ある神社「椿大神社」(つばきおおかみやしろ)で、26年1月21日発売の新曲「別れの叙情曲(バラード)」ヒット祈願を行った。同曲は通算23枚目のシングルで、作詩さわだすずこ氏、作曲は弦哲也氏が手掛ている。

1年365日、寺社巡りをライフワークとしている山崎。過去3年続けて同所でヒット祈願を行っている。23年「追憶−北の駅−」は「第56回日本作詩大賞」16作品にノミネートされた経緯もあり、縁起の良い神社でもある。

ファンやスタッフとともに、本殿へ続く長い参道を和やかに会話を楽しんで歩いていたが、祈祷（きとう）が始まると表情は一転。終始目を閉じ、微動だにせず、神主の祝詞を聞いた。スタッフとともに玉串の奉納も行い、約20分の祈祈祷を終えると、ホッとしたように、いつもの笑顔に戻った。絵馬には「歌手生活30周年」「別れの叙情曲」大ヒット祈願と願いを書き入れた。

「新曲では、自分らしく“男の叫び”を表現したいと思っていました」と思いを語り、「別れ模様のドラマを歌にしたものですが、アップテンポで明るいメロディーの中で、切ない思いを自分なりに、前向きに男らしく歌い上げることができました」と自信をうかがわせた。

「おかげさまで、ボクシングを辞めて、歌手を始めて10月で30年になりました」とすると、「今回も自分らしい男の生き方を歌うことができたと思います」と続けた。

「年齢的にもこのように落ち着いて、かつ思いを感じる歌を求められていると思って、じっくりと歌っていきたいと思います」と意気込んだ。

「30年前に歌手活動を始めて以来、何度もこちらに足を運び、勇気をもらい、今ではたくさんの人に応援していただけるようになりました」と感謝を示し、「30周年の節目を迎え、この曲が大ヒットして、節目の1年にまた新しい夢をつかんでいきたいと思っています」と笑顔で語った。