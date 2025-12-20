『幼稚園WARS』アニメ制作はサンライズ ビジュアル解禁【キャスト一覧】
テレビアニメ『幼稚園WARS』のティザービジュアル、キャラクタービジュアル、メインスタッフ情報が解禁された。
【画像】作画が良い！公開された『幼稚園WARS』キャラ設定画
ブラック幼稚園の校庭に立つ元・伝説の殺し屋の新人教諭・リタと詐欺師の先輩教諭・ダグ。そのまわりには幼稚園に通う子どもたちも描かれたイラストとなっている。さらに、リタとダグのキャラクタービジュアルもあわせて公開となった。
同作は、元・伝説の殺し屋のリタが、世界の重鎮たちの子どもが通う幼稚園で働き、日々差し向けられる刺客の魔の手から園児を守る姿を描いた物語。圧倒的な力で敵を撃退するリタだが、実はイケメンに弱いという弱点があって…“世界一安全な幼稚園”で繰り広げられるバイオレンス×ラブコメディー。
■スタッフ
原作：千葉侑生（集英社「少年ジャンプ＋」連載）／監督：五味伸介／
キャラクターデザイン：山中純子／制作：サンライズ
■キャスト
リタ：種崎敦美／ダグ：熊谷健太郎
