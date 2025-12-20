俳優の川粼麻世さんが自身のブログで、右目を負傷したことを報告しています。

【写真を見る】【 川粼麻世 】右目を負傷「全治2週間」 コートの紐の金具が跳ねて直撃「気をつけておコート」

麻世さんは「眼科に行って来ました」「右目の白目が真っ赤に！！」と、マスクをかけた顔から覗いている右目が痛々しくも赤く充血している写真を投稿しています。







その経緯は「一昨日の夜に飲食店の椅子の背もたれにコートとバッグを掛けてました」「出る時に先にコートを着たのですが」「フードの紐がバッグに引っかかっていて」「紐がまるでゴムの様に伸び切り」「紐の先の金具の部分が右目を直撃したのです！」とのこと。









麻世さんは「後頭部までぶち抜かれたように頭が痛くなりうずくまってしまいました」と、激痛を回想。「眼科に行くと白目に傷がついているみたいで」「全治2週間と言われました」と明かしています。









「幸い黒目を外していたので まあ不幸中の幸い」と麻世さんは綴るものの「コンタクトレンズはやめて一日中度付きサングラス」と、負担はかけられない様子。これからの舞台稽古にもサングラスで臨むとのことで、麻世さんは「フード付きコートの紐 気をつけておコート」と、お茶目にダジャレで注意喚起しています。

【担当：芸能情報ステーション】