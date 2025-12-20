コラムニスト能町みね子さんが20日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演しし、大みそか「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場する韓国発の多国籍ガールズグループ「aespa（エスパ）」を巡る騒動について見解を語った。

aespaの中国人メンバー・ニンニンが22年、ファン向けアプリに「かわいいランプを買ったよ〜どう？」のコメントとともに、ランプの写真を投稿。傘の部分が、原爆投下の際のキノコ雲を連想させる形だったことから、SNSを中心に物議を醸していた。出場辞退を求める署名活動も行われているが、NHKは出場予定に変更はないとしている。

この問題について、能町氏は当初、「あんまり知らなかった」という。「“（キノコ雲の）ような形の”だから、原爆のキノコ雲に似ているものを買って、それにちょっと難癖でも付けられたのかなと思って検索したら、“ような”というか、結構ガッツリ、キノコ雲だったんですよ」。実際に写真を見て驚いたことを明かした。

その上で、「それをかわいいと言って上げているのは、本人がどこまで知っていたかは知らないけど、それは不謹慎と言われても当然で、ある程度、意味のある抗議だなと思う」と指摘。それでも「それで出場しないべきか、までは分からないですけど、難癖とかではなく、日本は抗議すべきことだなと思います」と述べた。