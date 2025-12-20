元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のファンクラブサイトなどで、インスタグラムなどで、音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）との結婚を発表した。クレイも同時に自身のSNSで結婚を報告した。愛犬たちとの写真も披露し、“犬好き婚”だったことも明かしている。

インスタグラムでは2人のツーショットと、犬6匹も一緒に撮影した“8ショット”も公開した。関係者によると6匹は全て2人の飼い犬という。結婚発表文でも「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに惹かれ信じたいと心から思いました」と「犬好き」がきっかけとなったと明かしている。

さらに「愛おしいわんこ達と共に笑顔の絶えない明るい家庭をふたり協力し支え合いながら築いていきたいと思います。これからも感謝の気持ちを忘れず、ひとつひとつのお仕事に真摯に取り組んで参りたいと思っています。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と2人直筆の署名を添えて伝えている。